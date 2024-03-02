童子賢：人才與水電資源 都需重分配

和碩董事長童子賢昨日指出，美國和俄羅斯過去廿年不約而同地在天然氣跟石油開採上大躍進，但下一代能源的聖杯，如今可談、可看但無法落實的就是「核融合」，「未來廿年後，能完全掌控核融合的國家或企業，大概就掌握半壁江山。」

童子賢昨出席公開論壇，針對台灣能源政策、進出口貿易和科技轉型困境示警。他指出，地緣政治和科技管制衝擊，全球化正悄悄改變，人才與水電資源都需要重分配，這些都是台灣挑戰。

童子賢說，台灣努力發展綠能，馬政府年代約有百分之四至百分之五綠能，而蔡政府八年來努力推展風電及太陽能，但二○二二年我國再生能源占整體發電量約百分之八點三，「這不是誰的錯，也不是誰的政策執行不夠徹底，而是台灣地狹人稠，不利於風電及太陽能的發展。」

童子賢指出，風能看來遍布台灣，有很多風力發電機且葉片採高科技製作、可達十五層樓高，但夏季需要時卻沒風、「你需要它的時候，它卻沒電」，「這個就是我曾呼籲，基載能源要到一個比率，綠能很多是間歇性能源，水力發電、風電、太陽能發電，都有天然條件不恰當之處。」

經濟部長王美花日前多次強調供電無虞，指綠能大增使調度有彈性，台灣對未來新的核能技術、小型核電廠發展也密切關注。但昨針對台電將調漲電價問題，王美花坦言，台電虧損是因未反映電價成本，經濟部會密切注意電價波動，希望減少對消費者物價指數的衝擊，並爭取政府相關補助。至於具體電價方案，要到電價審議委員會討論。

除電力發展和能源規畫有待考驗，昨童子賢也針對台灣進出口局勢提出疑慮。他說，如今外銷及各國爭搶的關鍵是台積電先進製程和半導體，去年科技產品出口占總比重達百分之五十五，近幾年雖進出口暢旺，但亦須思考「用科技發展帶領台灣到達高峰，但是否能永遠？要打一個問號。」

童子賢提出數據指出，台灣二○二一年至二○二三年出口總額分別約四四六四億美元、四七六四億美元、四三二五億美元，但進出口貿易順差擴大，出超金額達六四四億美元、五一九億美元、八○六億美元，「出超是否壓低匯率、傷害到進口，也就是傷害到國民福祉或可能造成貧富不均，都有非常微妙的影響。」

他提醒，雖看似榮景，但台灣也要小心被列為匯率操控國，去年台灣對美順差達三五五點四億美元，已符合美國指控匯率操縱國的條件。