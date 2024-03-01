ASML周六啟動校園徵才活動 全力延攬優秀人才加入

半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）預計將於2日啟動校園徵才計畫，首場徵才活動將從台大開跑，共開設5場校園博覽會、8場校園說明會以及專為女性設立的專才線上講座，全力延攬優秀人才加入ASML。

ASML表示，公司將於3月2日揭開序幕的一系列校園徵才活動，包括5場校園博覽會以及8場校園說明會以及女性專才線上講座，今年校園博覽會首度導入環境永續的概念，攤位材料使用皆以環保再利用的材質，期待打造更符合ESG的校園活動。

ASML表示，今年適逢公司成立40周年，隨著客戶需求的增長，為了客戶提供最佳支援服務，同時優化量測、檢測產品的研發支援能力，以及打造台灣成為全球供應鏈管理中心，持續招募與培育台灣頂尖人才，正式啟動2024年度校園徵才計畫。

因此將透過一系列校園招募活動、講座、參訪、獎學金、產學合作及企業實習和導師計畫，讓新鮮人從多管道認識半導體產業趨勢和ASML的技術創新和企業文化，同時致力培育女性理工人才，將於今年推出線上講座與導生計畫，打造多元共融的職場環境，招手女性理工人才。

而為了求才與留才，ASML提供具競爭力的薪資和福利， ASML近年來持續進行策略性的薪資福利調整，並提供員工全方位職能培訓和全球工作輪調機會，以保持我們在人才市場的競爭力。儘管全球半導體產業在2023年遭遇不景氣，2024年ASML員工平均依然可領6個月以上的績效獎金（Short-term incentive，STI），實際薪酬仍會依工作性質、年資和績效而定。