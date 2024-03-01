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資策會與第三方驗證機構 TUV NORD 北德簽署MOU

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
1日由資策會副執行長蕭博仁（右）與第三方驗證機構TUV NORD北德永續長黃國寶（左）代表雙方簽署合作備忘錄，未來將共創產業綠領人才發展生態系。資策會／提供
1日由資策會副執行長蕭博仁（右）與第三方驗證機構TUV NORD北德永續長黃國寶（左）代表雙方簽署合作備忘錄，未來將共創產業綠領人才發展生態系。資策會／提供

財團法人資訊工業策進會（資策會）1日與全球知名的第三方驗證機構TUV NORD北德簽署「共創產業綠領人才發展生態系-人才培育與驗證」策略合作備忘錄（MOU），共同推進台灣產業綠領人才的培育與發展。

資策會數位教育研究所（教研所）利用多年深耕人才培訓的經驗，建立可信任的ESG人才庫，透過TUV NORD北德在ESG領域的專業知識，將共同發展一系列人才培育機制，針對實作人才培訓、一對一指導及專業認證等，建立完備的綠領人才庫。確保台灣的永續發展人才不僅獲得資策會的認證，更具備在各領域實現永續發展目標的能力。

資策會副執行長蕭博仁在簽署儀式表示，此次與TUV NORD北德的策略合作，是資策會作為「第三方機構」積極推動產業數位與永續雙軸轉型的重要一步。這不僅鞏固了雙方在培養符合國際標準的永續發展人才上的共同目標，也為台灣培育出更多能夠貢獻於社會和環境永續的綠領專才。

ESG 資策會

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