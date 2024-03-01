仁寶法說會／本季受季節性影響 第2季起 PC 出貨逐季成長
仁寶（2324）1日召開法說會，仁寶預估，第1季受到季節性因素影響，PC、非PC產品出貨均將較季減雙位數百分比，第2季開始可望逐季成長，全年維持先前看法、預估PC出貨將有個位數成長。
仁寶總經理翁宗斌預期，上半年受到景氣影響，PC產業還是會較去年同期下滑，但若下半年景氣回升，加上AI PC新應用帶動，全年PC出貨應該有機會個位數成長。
翁宗斌認為，晶片廠中最快達到微軟定義的AI PC要求為高通，再來是超微（AMD）、英特爾，預估相關產品陸續從6月開始推出。他看好，AI PC將刺激下半年市場需求，但真正量要起來要到明年或後年。
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