仁寶法說會／本季受季節性影響 第2季起 PC 出貨逐季成長

科技龍頭台積電的職場話題向來為人所熱議，一名網友近日在PTT以「從台積電下山需要多少勇氣？」為標題詢問大家，因為每一次在興起離職念頭時，看到分紅「又不少人腳麻了」，讓他決定再撐到7月「等一包大禮包再說」，他也討論起前輩常規勸想離職的台積電員工，「熬過這個坎，忍一下就是你的」，為何仍有那麼多人想離職？

2024-03-01 11:19