台積電設廠龍潭泡湯引戰 藍委籲陳建仁勿變「大狼哥」

行政院長陳建仁今赴立法院會備詢。國民黨立委牛煦庭與陳建仁就日前台積電擬設廠龍潭，後續因故暫停一事有所交鋒，陳揆一度聲音高亢，牛煦庭回，「大仁哥不要變大狼哥，聖騎士不要變聖戰士，冷靜。」

牛煦庭問，民進黨雖繼續執政，但國會席次大幅衰退，失去完全執政優勢，算勝選或敗選？陳建仁回應，有勝有負，三黨有勝利也有失敗，每個人在競選沒法全勝時，都應該要檢討。牛煦庭再問，國家要好，責任政治精神要確保，前陣子看到陳揆說會定期與天主對話反省自己，反省過去一年是否做了不對的事，是反省私事還是公家事？陳一臉嚴肅表示，這是他跟天主的事，牛煦庭沒法過問。

針對日前台積電傳出要赴桃園龍潭設廠，牛煦庭表示，行政院沒有完成龍科三期可行性評估，無完善徵收計畫，內閣越俎代庖搶先宣布，設廠是企業的事，以致人民焦慮、抗爭頻傳，讓台積電被迫宣布設廠暫緩，抹黑桃園市府趕走台積電 ，有媒體稱該檢討的是政治人物急躁表態等。陳建仁回，那是錯誤觀點，對牛煦庭剛剛講的都不同意，批桃園市府「地方政府沒有盡自己的責任」。

牛煦庭質疑，所謂大矽谷計畫看起來是宣傳先行？陳建仁回，他不同意宣傳先行的講法，桃竹苗大矽谷計畫連桃園市府都贊成，當時龍科也是大家都贊成，國科會準備用地，廠商努力，地方政府有沒有來幫忙協調？牛講的不符合事實，以偏概全，各縣市爭取科學園區時只有桃園市沒有成功。牛煦庭回，「大家都說你是大仁哥，不要變大狼哥，聖騎士不要變聖戰士，冷靜。」

牛煦庭問陳建仁是否續任行政院長，陳揆斷然回應不會。陳揆說，看守還是要做事，做到5月19日，事情該推動就推動，何況民進黨繼續執政 蔡賴執政一貫，內閣沒有一天可以怠惰。

牛煦庭隨後表示，桃園機捷需求增加，盼增加交通量能，增購列車需求，希望得到中央支持。交通部長王國材回，機捷一天10萬以上，尤其T-Pass上路後，桃園市府提出增購車廂計畫，有個題目是資產轉移，前任桃園市長談好了10億轉移，希望轉移後支持直達車的車廂，這部分會再跟桃園市政府溝通，目前支持直達車。牛問，直達車部分占採購需求多少？王國材回，總數80幾億，直達車應該有50億。