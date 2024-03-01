台積新梯隊重啟共同營運長制 秦永沛、米玉傑上陣

台積電昨召開臨時董事會，會中核准任命研究發展組織資深副總經理米玉傑及營運資深副總經理秦永沛為執行副總經理暨共同營運長。

台積另公告，三月一日起研究發展資深副總經理羅唯仁、企業策略辦公室資深副總經理Rick Cassidy、以及資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤，將轉至總裁辦公室轄下增設的企業策略發展組織，直接對總裁報告。歐亞業務及技術研究資深副總經理侯永清將擔任秦永沛副手，業務開發資深副總經理張曉強將擔任米玉傑副手。

魏哲家昨接受陽明交通大學頒授名譽博士，台積創辦人張忠謀親臨現場致詞表示，魏是準備非常充足的ＣＥＯ。