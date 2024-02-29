為了他「一定要回來」！鴻海董座劉揚偉三字形容魏哲家：他的技術比我難很多

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（29）日表示，他以三個字來形容台積電總裁魏哲家，即「早、多、難」，魏哲家出生的比我早，股票拿的比我多很多，當然所從事的技術，也比我的要難很多。

魏哲家今天獲頒陽明交大名譽博士學位，劉揚偉應邀出席，並發表談話。劉揚偉說，我今天為何站在這裡？因為上次我獲頒陽明交大名譽博士，是請哲家兄作為嘉賓講話，這兩次唯一不同的地方，就是上次是我打了電話，這次是不請自來。

劉揚偉說，我跟哲家兄在2019年第一次碰面，是在鴻海深圳龍華廠的會議室裡，並討論客戶問題，他坐在對面，銳利的眼光，犀利的問題，讓我壓力很大，因此，要做他的客戶或是員工，不是那麼好幹。

劉揚偉指出，他以三個字來形容魏哲家。即「早、多、難」。早，就是他比我早進交大，比我早進美國，比我早從美國回到台灣，比我早接班，出生也比我早。

多，劉揚偉說，他領導公司賺的錢，比我領導的公司多很多，他拿的股票也比我多很多。至於難？他的技術比我的難很多，他面對的創辦人，比我面對的創辦人，要難很多，很難。而且地緣政治的困難度，也比我要面對的困難多。

劉揚偉透露，他早上剛從庫比蒂諾回來，是看我們的共同客戶，雖然人在美國，但是劉揚偉說「我一定要回來」，報上次他（魏哲家）講一堆幽默的話，因此，「我一定要趕過來」。