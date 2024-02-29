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AI助攻+低基期 1月EPI電力景氣指數再亮綠燈

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

台灣綜合研究院今天發布2024年1月EPI電力景氣指數，1月因去(2023)年同期適逢農曆春節假期，工作日數較少，相對基期偏低，致全國產業高壓以上用電量較去年同期成長7.42%；加上AI科技產業持續增溫，帶動相關產業用電需求，為近年來同期最大用電漲幅，整體產業電力景氣燈號呈穩定的綠燈。

台電高壓以上用電方面，1月整體產業用電量同樣受低基期因素影響，較去年同期成長8.53%，其中製造業用電大幅成長9.3%，創2年半來用電成長新高，顯示製造業生產動能正逐步回溫；服務業用電則穩健成長4.64%，用電需求持續上揚。

台綜院表示，2024年開春1月，國內產業延續去年底AI熱度，需求擴增及春節備貨效應，外銷訂單翻紅成長1.9%；加上去年同期因春節連假工作天數較少，以及經濟處於谷底負成長等影響因素。在去年同期基期偏低下，本院預測2024年1月經濟成長率為5.7%。

綜觀來看，第一季為電子業傳統淡季，在人工智慧熱潮的推波助瀾下，2024年1月全國產業及各產業用電量僅較上月小幅減少，且受去年同期低基期因素，多數產業用電漲幅都有不錯表現，包括全國整體產業、製造業及電子產業等電力景氣燈號呈穩定的綠燈。

半導體業方面，台綜院表示，半導體業供應鏈庫存回復正常水位，在AI熱潮下，帶動智慧手機和高速運算客戶增加，推升晶圓代工的需求，尤其3奈米等先進製程強勁成長，半導體業產能利用率提高。1月半導體業用電量較去年同期增加5%，電力景氣燈號續呈穩定成長的綠燈。外銷訂單受惠AI需求持續，晶片通路、IC 設計、晶圓代工、印刷電路板

等接單增加；與用電量兩者走勢來看，半導體業景氣復甦漸露曙光，有望持續往正向發展。

台綜院指出，國內經濟因AI商機熱絡，國際終端商品需求逐漸回籠，且內需穩健成長，在低基期因素下，推升1月經濟成長率。展望後續，AI 浪潮勢不可擋，我國半導體產業具國際競爭優勢，將成為我國經濟復甦的主力因素，惟國際不確定性風險仍高，仍需持續關注對產業干擾影響力道。

半導體 景氣燈號

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