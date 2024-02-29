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HTC VIVE 太空合作夥伴現身 MWC 雙方再攜手研發新應用

經濟日報／ 記者蘇嘉維／西班牙巴塞隆納即時報導
Nord-Space ApS技術長Per Lundahl Thomsen親臨HTC在MWC的展示區。　圖／業者提供
Nord-Space ApS技術長Per Lundahl Thomsen親臨HTC在MWC的展示區。　圖／業者提供

宏達電（2498）HTC Vive合作夥伴Nord-Space Aps技術長Per Lundahl Thomsen親臨HTC在MWC的展示區，雙方共同探討虛擬實境技術在未來太空探索領域中的合作與創新。

為了協助太空人能應對這些艱鉅環境中的挑戰，HTC與Nord-Space Aps先前就展開合作創建了一個輔助心理平衡的虛擬情境模擬應用計劃，藉由滿足太空人的特定心理需求來維護其心理健康，現在更將VIVE Focus 3應用延伸在太空人日常運動中。

Nord-Space ApS技術長Per Lundahl Thomsen指出，搭配這個頭戴裝置VIVE Focus 3，就能看到播放一段海、或者是森林或夕陽的影片，還可以聽到鳥叫聲，就像你在森林裡面健行，可以讓你感到生機盎然，能夠讓你有一點的時間，讓自己身心舒暢有更好的狀態。

VIVE Focus 3 透過VIVE領先業界的實景娛樂應用技術（LBE），成功克服微重力挑戰過去VR頭戴裝置在微重力環境中缺乏重力向量來校準方向，常遇到失去追蹤和定位方向問題，因為內容滾動、飄移等皆會導致暈眩問題，使太空人無法閱讀設備上的內容。HTC VIVE Focus 3透過VIVE LBE技術成功開發「微重力環境模擬模式」，成為首款在太空微重力環境下運作的一體機VR頭戴裝置。

HTC於MWC現場也首度真實曝光太空人在國際太空站的生活實況，透過紀錄片中現擔任國際太空站（ISS）指揮官的安德里亞斯·莫根森（Andreas Mogensen）示範，太空人腳踩踏健身腳踏車同時，透過VIVE Focus3可看到風景隨之變化，再由藍芽傳訊息發送到腳踏車上，騎上坡或不同表面道路時，腳踏車會即時提供相對應的阻力，讓騎車變得更加真實，這項技術在MWC展場展出，也成為亮點。

HTC MWC VR 太空人

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