VR 頭顯裝置成功躍上太空 宏達電在 MWC 展現太空元宇宙

2024世界行動通訊大會自26日熱鬧進行中，宏達電（2498）在大會上展出完整的元宇宙生態圈，包含5G、XR、AI等多項技術，其中一個重要焦點為VIVE強大的實景娛樂應用技術（Location-based entertainment ; LBE），HTC於現場展出透過此項技術而成功開發的 VIVE Focus 3微重力環境應用，以支援國際太空站上太空人的心理健康和身體健康。

太空人在太空任務期間基本上長達數個月甚至數年與外界隔絕，並被限制生活在狹小的空間中，且國際太空站環境又充滿不斷運轉的機器噪音，長期生活在視覺單調且高度壓力的環境中，儘管能夠欣賞到地球的美麗和浩瀚的太空景觀，但這都可能導致太空人出現心理健康問題，以及肌肉量和骨密度快速降低的身體健康問題。

為了協助太空人能應對這些艱鉅環境中的挑戰，HTC與Nord-Space Aps合作創建一個輔助心理平衡的虛擬情境模擬應用計劃，藉由滿足太空人的特定心理需求來維護其心理健康，現在更將VIVE Focus 3應用延伸在太空人日常運動中。

VIVE合作夥伴Nord-Space Aps技術長Per Lundahl Thomsen在2月28日親臨HTC在MWC的展示區，雙方共同探討虛擬實境技術在未來太空探索領域中的合作與創新。

Nord-Space ApS技術長Per Lundahl Thomsen指出，「搭配這個頭戴裝置VIVE Focus 3，就能看到播放一段海、或者是森林或夕陽的影片，還可以聽到鳥叫聲，就像你在森林裡面健行，可以讓你感到生機盎然，能夠讓你有一點的時間，讓自己身心舒暢有更好的狀態。」

宏達電在MWC現場首度真實曝光太空人在國際太空站的生活實況，透過紀錄片中現擔任國際太空站（ISS）指揮官的安德里亞斯·莫根森（Andreas Mogensen）示範，太空人腳踩踏健身腳踏車同時，透過VIVE Focus3可看到風景隨之變化，再由藍芽傳訊息發送到腳踏車上，騎上坡或不同表面道路時，腳踏車會即時提供相對應的阻力，讓騎車變得更加真實，這項技術在MWC展場展出，也成為亮點。