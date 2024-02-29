聯發科去年下半員工分紅今發放 平均有機會達70萬元分紅

IC設計大廠聯發科（2454）去年下半年度的員工分紅，將於今（29）日發放，外界推算，雖然可能比不上去年同期發放的水準，但有望比去年8月發放的分紅總額增加約三成出頭，平均該公司每位符合領取資格的員工，這次有機會領到約70萬元左右的分紅。

聯發科的員工分紅金額與公司獲利大致連動，是以提撥稅前盈餘的一定比率來發放，外界估計大約在二成左右。該公司的分紅共分為上、下半年兩次發放，時間點分別是每年2月底與8月底時，隨著當月薪資一同發放，上半年分紅於同年8月發放，下半年分紅則於隔年2月發放。

所以聯發科今日將發放的員工分紅，是2023年下半年度的額度。依照該公司去年下半年稅前盈餘來估算，分紅總額大約是98.61億元，而外界推估可參與這次分紅的員工數約1.4萬人左右，因此平均每位符合領取資格的員工，有機會領到約70.44萬元左右的分紅。

回顧聯發科去年8月發放的2023年上半年度員工分紅，推估分紅總額大約是近75億元，平均每位員工可分得金額約為53.5萬元。因此聯發科2月這次分紅總額大約比去年8月增加三成多，但如果跟去年2月所發放2022年下半年度的估計分紅總額113.3億元來比較，大約是打87折。

由於事涉員工薪酬機密，聯發科向來對於外界每次推估的平均分紅金額不予評論。外界則認為，由於參與員工分紅者還包括公司的中高階主管，所以光是看員工分紅金額平均數，無法確實獲知個別員工分配到的金額，這牽涉到所屬部門、職等、績效表現等變數。