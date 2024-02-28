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燦坤迎接筆電市場換機潮 力拚銷量雙位數成長

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
圖為燦坤第3家智慧生活概念店「WanDau高雄華榮店」。聯合報系資料照片／記者吳致碩攝影
圖為燦坤第3家智慧生活概念店「WanDau高雄華榮店」。聯合報系資料照片／記者吳致碩攝影

燦坤（2430）集結3C大廠揭AI筆電首檔大促，迎接筆電市場換機潮，全館AI筆電83折起，看好今年將有望迎來筆電銷量的雙位數成長。

燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼表示，這一年看到科技產業的創新，AI對於終端創意生成更加可視化，大幅提升作業生產力與效能；而AI PC/NB實質運用的關鍵在於真正的體驗感受，實體通路是實現應用場景的最佳場域，這也將改變現有ICT資通訊銷售生態更加回向實體通路。燦坤擁有遍布全台近300家門市據點提供專屬一對一服務。

燦坤指出，2020起在疫情催化下，帶動一波筆電市場換機潮，當時普及的電腦機種放置今時，遠不足以應付AI算力，經過一個筆電汰換週期循環，燦坤預期今年將有望迎來筆電銷量的雙位數成長。延續新年喜氣，自3月起燦坤將發起一系列AI筆電促銷活動，集結Asus、Acer、Lenovo、HP、MSI五大筆電大廠資源祭優惠，全館AI筆電83折起。

AI 燦坤 筆電

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