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台積電台中二期廠過關 預計2027完工

聯合報／ 記者劉柏均黃寅游振昇林縉明／連線報導
台中市長盧秀燕宣布，台積電台中二期擴廠都市計畫變更通過。記者宋健生/攝影
台中市長盧秀燕宣布，台積電台中二期擴廠都市計畫變更通過。記者宋健生/攝影

台中市長盧秀燕昨指出，市府昨收到內政部函文，同意台積電台中二期廠都市計畫變更，預計興建四座二奈米以下、十二吋晶圓廠，二○二七年完工，可望增加四五○○個就業機會，每年創造五千億產值。她說，當初有獲得台水、台電承諾，市民不必擔心台積電進駐，出現日本熊本缺水問題。

盧秀燕昨主持市政會議時表示，台積電滿手訂單，因應全球供應鏈需求，希望在台中擴建二期，二月廿一日內政部發文市府同意都計變更，由中市府公告發布實施。都市計畫變更程序已告一段落，台積電可展開擴廠建廠，一期有三廠，二期有四個十二吋晶圓廠，製程二奈米以下，預計二○二七年完工；估計產值一年五千億，約增加四五○○個就業機會，相關產業產值一年一點二兆。

日本熊本因台積電進駐，有缺水問題，盧秀燕呼籲市民「免驚」，已獲台水、台電保證，優先供應台中水電，不會因台積電二廠進駐而缺水電。

此外，台積電熊本廠日前開幕，日本政府宣布決定支持興建二廠。經濟部長王美花昨表示，政府立場是優先支持台積電先進製程在台灣落地，政府也會協助台積電在台灣先進製程的落地。王美花說，台積電因應客戶需求進行全球布局，能夠獲得當地政府補助，政府樂觀其成，畢竟台日間的產業合作，對彼此都有加分效果。

台積電 日本 熊本

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