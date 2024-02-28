利潤大「福禍相依」…美媒憂中國 囤積晶片製造設備

中國大陸正積極囤積晶片製造設備，為晶片戰下一階段做準備，這給生產這些設備的西方和日本供應商帶來巨大利潤，但美媒直言這是「福禍相依」，目前雖獲得巨大銷售額，但長期而言與中國競爭風險倍增，尤其是在低端技術領域。

華爾街日報報導，中國企業正忙著囤積晶片製造設備零部件。日本晶片設備製造商東京威力科創是最新一家因中國大肆採購而獲益的公司，上一季淨銷售額近半來自中國，當季在中國銷售額年增達一倍。

去年中國展現強勁需求，中國海關數據顯示，二○二三年中國半導體設備進口額年增百分之十四，達到近四百億美元（約台幣一兆二千億元）。主因之一是中國晶片製造商爭相儲備設備，例如購買曝光機，因預計西方將實施更嚴格出口限制。

數據顯示，去年中國從荷蘭進口的曝光機年增近三倍，其中荷蘭的艾司摩爾（ＡＳＭＬ）去年對中國淨銷售額增長二倍。

先前艾司摩爾已無法向中國銷售其最先進的極紫外光曝光機（ＥＵＶ），而最新政策限制也將無法再向中國出口非先進設備。艾司摩爾表示，今年約有百分之十至百分之十五的對中國銷售可能受到影響。

報導指出，中國生產最先進製程晶片的計畫雖受到制裁措施阻礙，但中國企業正專注在更成熟製程技術，且晶片製造設備生產商另一個長期風險是，中國正努力擺脫對西方供應的依賴，雖然需要很久才能在一些關鍵技術迎頭趕上，但在一些細分領域中企已可以趕上。