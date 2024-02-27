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投審司准了！鴻海擬砸150億攜德國ZF集團拓電動車商機

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部投審司27日通過鴻海（2317）以新台幣150億元投資新加坡控股公司，再間接投資德國ZF集團子公司50%股權。歐新社
經濟部投審司27日通過鴻海（2317）以新台幣150億元投資新加坡控股公司，再間接投資德國ZF集團子公司50%股權。歐新社

經濟部投審司27日通過鴻海（2317）以新台幣150億元投資新加坡控股公司，再間接投資德國ZF集團子公司50%股權，並再因此間接取得大陸采埃孚汽車底盤（上海）有限公司一半股權，從事經營汽車零配件批發零售等業務。

投審司表示，鴻海藉此取得高階車廠關係及產品開發設計潛在機會，以共同發展地盤傳動車用組裝及電動車關鍵零組件。且由於德國ZF集團是全球第三大一階（Tier1）汽車零件供應商，主要服務全球頂級車商，在美國、加拿大、墨西哥、越南、馬來西亞、印度、南非等15國皆有設立公司，屆時雙方將一起合作投入乘用車車軸系統，並預計藉此合作案可建立與賓士、BMW的合作關係。

投審司今召開投資審議會，會中通過六件對外及中國大陸投資案，其中，鴻海囊括三件，包括獲准投資德國ZF集團子公司，也通過間接投資印度子公司、新加坡子公司等業務。其他三件分別是瑞儀光電（6176）、國泰人壽、友達光電（2409）等投資案。

瑞儀光電獲准以6,000億美元投資設立越南瑞儀光電（越南義安）有限公司［RADIANT OPTO-ELECTRONICS （VIETNAM NGHEAN） CO., LTD.］，從事背光模組、導光板、增亮膜等電子零組件製造業務。

國泰人壽則獲准所持有對外投資事業英國CONNING HOLDINGS LIMITED的100％股權（以2022年底的估值約7.22億美元），交換取得義大利GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.P.A.（下稱GIH）約16.75％股權，並取得一席董事。

友達光電則獲准以6億歐元受讓取得德國BEHR-HELLA THERMOCONTROL GMBH 100％股權，從事車用空調控制系統、電子控制元件等產品之研發、製造與銷售等業務，用以拓展智慧移動事業布局。

德國 瑞儀光電

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