仁寶聯手聯發科 MWC推NTN衛星物聯網解決方案

仁寶今日宣布，為提升全球通訊能力及持續革新通訊領域，與聯發科技、奇邑科技、Skylo和Creative5合作展示非地面網路（NTN）衛星物聯網解決方案。這個解決方案可廣泛應用於智慧電網、石油和瓦斯、海事通訊、農業監測、資產追蹤、交通管理、零售業等等，推動未來6G的萬物互聯（IoE）世代。仁寶的衛星物聯網解決方案提供全球網路覆蓋，並在各種戶外環境和位置提供通訊服務。

仁寶衛星物聯網解決方案將在2月26日至2月29日的MWC 2024 Barcelona 巴塞隆納移動通訊展上首次亮相。仁寶指出，將與聯發科技、奇邑科技、Skylo和Creative5合作展示我們最先進的NTN衛星物聯網解決方案。

仁寶指出，衛星物聯網解決方案搭載聯發科技的MT6825 NTN晶片組與奇邑科技的LoRaWAN通訊技術，可以結合物聯網廣域通訊技術優勢與衛星網路的雙向通訊功能，讓仁寶的衛星物聯網解決方案自動鏈結衛星訊號與終端傳感器資料，提供無縫衛星通訊體驗。企業可以利用衛星通訊技術實現物聯網裝置之間的連線和溝通。同時，透過與Creative5的合作為企業度身定制的專業電源管理解決方案，讓企業得以精準調節能源使用，極大地降低成本和環境影響。這一合作將為企業提供極致效能的選擇，讓其能夠充分發揮其業務潛力，同時負責任地追求節能減排。

仁寶電腦智慧型裝置事業群執行副總彭聖華表示：「我們與聯發科技、奇邑科技、Skylo 及 Creative5攜手合作，共同於MWC 2024 Barcelona 巴塞隆納移動通訊展盛大推出革命性的 NTN 衛星物聯網解決方案。這次深度垂直整合的合作模式，展現了我們對創新的堅定承諾，以及為各行業提供尖端連接解決方案的決心。我們期待展現仁寶先進技術的能力，並彰顯仁寶在促進全球偏遠地區連結與通訊革命的實力，為6G發展奠定基礎。」

仁寶2月26日至2月29日參加MWC 2024 Barcelona巴塞隆納移動通訊展，展位位於巴塞隆納展覽中心5館5J53的展攤。MWC巴塞隆納是全球最大的移動通信展會之一，預計超過8萬名專業參與者參加，是業界領袖和創新者互相交流、合作和展示最新技術的國際展會。

仁寶於攤位上展出包含5G終端設備、5G小基站、5G模組、ESG碳管理、能源管理、綠能服務等創新產品，顯示仁寶對創新、永續、合作和NTN衛星物聯網解決方案推進的承諾。