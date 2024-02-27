運動賽事及新產品新客戶導入 中光電估背光模組明年出貨年增一至二成

中光電（5371）總經理林惠姿27日表示，受到傳統淡季與工作天數減少等因素影響，節能產品第1季整體出貨量預期將小幅減少。然而，隨著大型賽事登場以及中大尺寸新產品和新客戶的加入，預期2024年節能產品的整體出貨量將成長一到二成以上。

展望未來營運發展，林惠姿指出，中強光電除了投資布局大陸外，已在越南設廠，是台灣主要背光模組供應商中布局南向速度較快的廠商；在節能與綠色設計技術等ESG精神的落實上也比其他競爭者更快。

同時，中強光電不僅擴大原有應用領域的產品生意，導入智能化製造以增強效能與成本競爭力，還將根據節能顯示器市場的趨勢持續開發觸控模組、機構設計、電子解決方案等組合平台，以靈活的生意模式，為客戶提供完整且多元整合的客製化顯示器解決方案。節能產品事業將憑藉具備快速的應變能力及規模經濟效益等因素維持一定之競爭力，以追求較高利潤和價值為目標，穩健成長。

針對今年第1季營運，林惠姿預估，影像產品首季整體出貨量受到淡季與假期影響將較前一季微幅減少。此外，因庫存去化、供應鏈趨於穩定以及運動賽事的帶動等有利因素，市場預期家用娛樂及智能投影產品將有明顯的成長；商用及教育機種受政經局勢影響，需求可能持平；而工程投影市場則因文旅產業及大型公共空間顯示的發展而逐步回穩。

因此，林惠姿預期影像產品自第2季開始，需求將大幅回溫，2024年整體出貨量將成長兩成以上。展望未來營運發展，影像產品將持續深耕雷射光源技術和專利布局，並整合先進AI/智能技術，以加強智能應用與不同場域之間的緊密連結。

她表示，中光電將深化與挖掘特定場域和車用投影顯示應用機會，以布局下一波成長動能。針對市場持續成長的微投影產品，將提供各種客製化的光機或整機服務。此外，中強光電將持續積極回應氣候變遷的議題，將環保訴求融入綠色投影機產品，持續提供使用者更驚豔的影像生活體驗。整體營運以追求高利潤、高價值、穩健成長為目標。

中光電今天召開線上法人說明會，公布去年第4季財務報表。總計第4季合併營業收入498.88億元，較第3季略減4.9%，較前年同期則減少11.5%，主要受到淡季效應需求不振等因素影響。第4季合併毛利率為20.2%，由於不利匯差及稼動率影響，較前一季21.7%減少1.5%，相較前年同期19.7%則因製造工費下降及產品組合有利而增加0.5%。合併營業淨利為2億元，較第3季及前年同期分別衰退57.7%及45.7%。合併稅後淨利2.22億元，較第3季及前年同期分別減少47.3%及33.6%。歸屬母公司股東淨利為2.6億元，較上一季4.67億元減少44.3%，較前年同期3.72億元則減少30%。2023年第4季基本每股盈餘0.66元，較第3季1.2元減少。

中光電表示，由於國際政經情勢動盪，通膨持續干擾消費性產品復甦等不利因素影響，全球景氣回升動能不濟，去年合併營業收入394.92億元，較前年合併營收497.83億元減少20.7%。合併毛利率為19.9%，較去年19%增加0.9%，主要受惠於產品組合所致。合併營業利益9.31億元，較去年減少56.7%。合併稅後淨利12.02億元，較前年24.13億元減少50.2%。歸屬母公司股東淨利13.92億元，年減41%。2023年基本每股盈餘為3.56元，低於2022年的6.03元。

節能產品第4季合併營收44.26億元，受到淡季影響較前一季減少8%，相較去年同期則減少3%；第4季出貨量約750.9萬片/台，較第3季減少9%，相較前年同期則增加3%。總計2023年節能產品合併營收175.14億元，出貨量達3,046.6萬片/台，分別較前年減少22.5%及24%，主要受到需求不振、庫存去化遲緩以及通膨等不利因素影響。

中光電影像產品第4季營收約3.24億元，出貨量22.3萬多台，由於景氣不如預期，品牌行銷與市場需求遲緩，分別較第3季減少12%及16%，相較前年同期則分別減少6%及11%。累計2023年全年影像產品合併營收135.64億元，出貨量約97.5萬台，分別較2022年減少30%及28%，主要因前年智能微投影新產品出貨基期較高、全球景氣低迷及高通膨壓力影響去年買氣。