技嘉於MWC秀出全新旗艦級AI伺服器 模組化邊緣運算平台

技嘉（2376）重量級運算解決方案登場MWC世界行動通訊大會，以「Future of COMPUTING」為主軸，在先進資料中心伺服器、AI/HPC、雲端/邊緣運算以及接軌ESG節能趨勢的綠色運算等領域展出最新的產品和解決方案。

現場展示多款頂級規格的AI伺服器系列。其中，搭載最新款AMD Instinct MI300X 8-GPU加速器的旗艦級AI伺服器也重磅登場MWC，展現百萬兆級運算超級電腦的強大威力。技嘉同時展出支援AMD最新資料中心級MI300A APU，以及NVIDIA Grace Hopper Superchip、NVIDIA HGX H100 8-GPU的伺服器系列，展示橫跨多平台的頂尖AI伺服器技術布局。

技嘉在MWC的展品陣容也涵蓋各種規模的企業級網路通訊和邊緣運算平台，提供靈活彈性的IT解決方案，讓大型雲端業者、電信業以及中小企業皆能運用最新的5G通訊技術和AI加速運算，實現創新突破並提升營運效益。

技嘉享譽國際的綠色運算解決方案也現身MWC，現場展出一台大型單相浸沒式冷卻槽，以及兩台浸沒式冷卻伺服器，分別支援Intel和AMD處理器，並且可應用在AI模型訓練、推論以及雲端運算。技嘉提供一站式的綠色運算產品和服務，助資料中心實現效能升級，並同時兼顧節能永續。