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受美禁令影響…研調認為 NVIDIA 後續發展有三挑戰

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達（Nvidia）。路透
輝達（Nvidia）。路透

根據TrendForce最新預估，以2024年全球主要雲端服務業者（CSP）對高階 AI 伺服器（包含搭載 NVIDIA、AMD或其他高階 ASIC 晶片等）需求量觀察，預估美系四大 CSP 業者包括 Microsoft、Google、AWS、Meta 各家占全球需求比重分別達20.2%、16.6%、16%及10.8%，合計將超過6成，居全球領先位置；其中，又以搭載 NVIDIA GPU 的 AI 伺服器機種占大宗；不過，NVIDIA 後續仍須留意三大狀況。

NVIDIA 近期整體營收來源以資料中心業務為關鍵，主因其 GPU 伺服器占整體 AI 市場比重高達6~7成，惟後續仍須留意三大狀況，可能使 NVIDIA 發展受限。一是受美國禁令箝制，中國政府將更致力於 AI 晶片自主化，進一步來說，華為仍被 NVIDIA 視為可敬的對手。NVIDIA 因應禁令推出的 H20等中國特規方案，性價比可能不及既有的H100 或 H800 等，中國客戶採用度可能較先前保守，進一步影響 NVIDIA 市占率。

二是在具規模及成本考量下，美系大型 CSP 業者除 Google、AWS外，Microsoft、Meta 等亦有逐年擴大採自研ASIC 趨勢；第三則是來自 AMD 的同業競爭，AMD 採高性價比策略，對標 NVIDIA 同級品，AMD 提供僅60~70%價格，甚至代表性或具規模客戶能以更低價策略方式搶進市場，預期2024年尤以 Microsoft 為最積極採納 AMD 高階 GPU MI300 方案業者。

NVIDIA 在面臨潛在隱憂下，更積極加速拓展其多元產品線，以因應不同客戶群。2024年起將正式汰換 A100 產品，以價格更高的 H100 系列為主軸。除 H100，預估自今年第2季末開始小量出貨搭載更高 HBM3e 規格的 H200產品。

另外，預估 NVIDIA 未來在價格上將更積極採差別訂價，H100 採部分折價策略，H200 應維持約 H100 原價格水位，以提供更高性價比方式，穩固雲端 CSP 客戶。除此之外，NVIDIA 將採用 NRE（Non-recurring engineering Expense）模式，與 Meta、Google、AWS 及 OpenAI 等廠商展開洽談，並將目標擴及電信、車用及電競客戶。

此外，預期 NVIDIA 自2024年下半將推出新一代 B100 產品，相較H系列可望在效能上又有所提升，在 HBM 記憶體容量將高出 H200 約35~40%，以因應更高效能 HPC 或加速 LLM AI 訓練需求。在中低階產品上，除 L40S 針對企業客戶做邊緣端較小型 AI 模型訓練或 AI 推論外，另亦規劃以 L4 取代既有 T4，作為雲端或邊緣 AI 推論應用。

值得注意的是，為避免2023年 GPU 供應不足問題，NVIDIA 也積極參與 CoWoS 及 HBM 等擴建產能需求，預期今年第2季在相關原廠產能逐步開出後，原交付 Lead Time 平均約40週也將減半，逐步去除下游供應鏈因 GPU 短缺而使 AI 伺服器供應進度受阻問題。

AI NVIDIA 伺服器 輝達

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