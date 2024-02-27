迎戰 AI 新時代 華碩校園徵才3月2日開跑

PC品牌大廠華碩（2357）校園徵才於3月2日熱烈起跑，從研發、業務行銷、管理到工程技術，華碩提供了近40個職缺。活動首站為台灣大學校園博覽會，現場除了有多名主管與求職者專業交流，更有「職涯規劃師」提供一對一職涯諮詢服務。

華碩校園徵才將巡迴至陽明交通大學、清華大學、成功大學、台北科技大學、台灣科技大學及政治大學，共計11場活動，華碩提供國際化的舞台，迎戰AI產業新革命，必將吸引重視獨立思考及研究思維的各領域菁英加入。

邁入第10年的華碩「Global Talent Program」計畫，培育出的專業人才遍布全球。透過四至八個月的在職訓練，於產品知識、運營、客戶服務和業務管理等進行全方位培訓，預計招聘科技熱忱與國際視野兼具的菁英，將於校園博覽會中面談，歡迎提前投遞履歷！為期12個月的華碩「探索之星實習生」也同步開跑，透過部門導師制度，將理論與實務接軌，讓學生藉由實戰經驗，提早探索職涯發展。

此外，2024華碩「校園CEO實習計畫」也將於即日起啟動招募，提供業務、行銷企劃、美編設計、社群行銷、公關等實習機會，藉由實際參與，協助同學加速累積產業知識，體驗職場環境，探索自我潛力。通過校園CEO實習考核的優秀學員，畢業可獲得華碩內部徵才優先面談機會，歡迎有熱忱、勇於挑戰且充滿創新能量的學子報名，一起與華碩追尋無與倫比。