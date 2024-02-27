MWC聚焦AI 透明螢幕筆電吸睛

ＭＷＣ（行動通訊世界大會）昨日正式開展，各式亮眼新品齊發，聯想推出的透明螢幕概念筆電，就吸引相當多人關注；而今年的焦點，除了生成式ＡＩ應用革命之外，新型態行動通訊技術，也成為展覽焦點。

ＡＩ手機話題不斷，包含三星、華為、小米、榮耀都在今年ＭＷＣ展示最新的ＡＩ技術；高通也大搶ＡＩ邊緣運算商機，展示智慧運算無所不在解決方案。在消費電子產品方面，聯想推出的透明螢幕概念筆電，主打十七點三吋透明顯示螢幕，打造無邊際視覺體驗，並以ＡＩ（人工智慧）技術增強筆電效能，最為吸睛。

在ＡＲ（擴增實境）、ＶＲ（虛擬實境）領域，宏達電仍然是重要的參展者；隨著ＡＩ走進民眾生活，宏達電董事長王雪紅也表示，今年科技產業的重要趨勢就是混合實境（ＭＲ）、ＡＩ對於產業生態的改變。

另外，B5G、Pre-6G、衛星通訊等新世代行動通訊技術，也廣受市場關注。

仁寶也在ＭＷＣ宣布與聯發科技、奇邑科技、Skylo和Creative5合作展示非地面網路（ＮＴＮ）衛星物聯網解決方案，這項解決方案可提供全球網路覆蓋，並在各種戶外環境和位置提供通訊服務，可廣泛應用於智慧電網、石油和瓦斯、海事通訊、農業監測、資產追蹤、交通管理、零售業，推動未來6G的萬物互聯（IoE）世代。