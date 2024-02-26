出席日本天皇華誕慶祝酒會 蔡總統期許台日夥伴關係持續茁壯

蔡總統今日晚間偕同賴副總統出席「日本天皇陛下華誕慶祝酒會」。蔡總統表示，台日關係越來越密切，台灣也準備好要與更多國家深化經貿上的合作，期待儘早加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），為全球繁榮發展貢獻心力。台灣也會持續強化自我防衛力量，和理念相近的國家攜手合作，共同守護印太區域的和平穩定。並期許，台日之間美好堅定的夥伴關係將持續茁壯，為彼此人民創造更多福祉。

總統致詞時指出，台日兩國不但共享民主自由的價值，在文化、經濟上也有密切的交流。更重要的是，當彼此遇到困難，我們總是在第一時間給予對方關懷及鼓勵。相信大家都可以感受到台灣與日本如同家人般的深厚友誼。

她提到，這幾年台日關係也越來越密切，尤其在經貿關係上，包括去年雙邊貿易總額達到757億美元。在全球供應鏈重整的趨勢下，台日的共同合作，更讓彼此的產業在國際上取得更大的優勢。前天，台積電（2330）熊本廠的開幕就是最好的例子。

蔡總統表示，台灣也已經做好準備，要和更多國家深化經貿上的合作。非常期待台灣能儘早加入CPTPP，為全球的繁榮發展貢獻心力。

蔡總統也感謝日本政府，在近來的美日韓三方對話、美日外長會談及美日韓外長會談中，都重申台海和平的重要性。台灣會持續強化自我防衛的力量，和理念相近的國家攜手合作，共同守護印太區域的和平穩定。

她說，新的一年，相信有日本台灣交流協會台北事務所片山和之代表的協助及貴賓們的支持，台日之間美好而堅定的夥伴關係將持續茁壯，也為彼此人民創造更多福祉。

賴副總統致詞時再度向石川縣能登半島地震所造成的災情及傷亡，表達慰問之意。他表示，石川縣是台南烏山頭水庫及嘉南大圳起造者－八田與一技師的故鄉，這兩項水利工程讓嘉南平原成為台灣的米倉，對台灣農業發展有極大貢獻。他衷心期盼在日本政府的努力及大家的關心下，能迅速完成災區重建工作，讓受災民眾早日恢復正常生活。

賴副總統指出，台日兩國地緣相近，也都時常面對天災或傳染病的威脅。幾十年來，雙方相互關心、幫助、扶持，在患難中發展出深厚感情。這份真情在世界上很少見，也促成台日兩國持續擴大及深化各面向的合作。

賴副總統說，疫情爆發前，台灣每年有500萬人次造訪日本，日本則有200萬人次訪台。即使受到三年疫情影響，去年台灣已有近400萬人次訪日，日本也有近60萬人次訪台。而兩國經貿交流合作更是密切，台灣是日本第四大貿易國，日本則是台灣第三大貿易國，雙邊貿易總額在2022年高達800多億美元。

他接著說，台積電前天在日本熊本縣剪綵並開始量產，可以預期台日經貿交流將邁向新的里程碑，在全球智慧化時代來臨的此刻，台日必然會對全世界的經濟繁榮發展做出進一步貢獻。

賴副總統提到，根據我國駐日本代表處最新民意調查，有將近八成日本民眾對台灣感到親近；同樣的，日本台灣交流協會所做的調查結果也顯示，高達八成台灣民眾對日本也具有親近感。這是各行各業、各個領域長年累積的結果。他期盼在就任總統後，也能在現有的基礎上，持續加強台日各面向的合作，創造雙贏。

賴副總統也感謝日本政府，在去年擔任G7主席國時，多次在領袖峰會及外長會議中，將台海和平穩定的重要性列為會議結論重點。強調台海的和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，不允許任何極權國家用非和平的手段改變台海現狀。期待台日能加強合作，不僅深化經貿關係及人民交流，也能在台海穩定及印太和平上做出貢獻。