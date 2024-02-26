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中華電信攜手愛立信導入AI智慧節能 降低逾30%能耗

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）今日與國際通訊設備大廠愛立信共同宣布，導入 AI 智慧節能網路解決方案，透過愛立信人工智慧和機器學習技術，實現網路智慧化營運，可節省超過30%的能源消耗並提升高溫預警能力，透過自動化降低營運成本支出，以實際行動體現了雙方在2023年簽訂「Beyond 5G 合作備忘錄」合作項目的具體成果，樹立資通訊產業的永續典範。

中華電信指出，今年雙方將再次於2024世界行動通訊大會中擬定對於3GPP R18最新標準的商用推進合作，為台灣打造最先進的行動通訊服務。

根據GSMA的研究顯示，全球已有超過四成的電信營運商設定積極的淨零目標。而在全球大多數的行動網路中，無線接取網（RAN）必須兼顧容量與覆蓋範圍，往往占整體能源使用的八成以上，如果能夠提升無線接取網的能源效率，將是協助行動產業降低碳排放的關鍵。

中華電信攜手愛立信導入智慧節能解決方案，運用愛立信獨特先進的AI和機器學習技術對日益複雜的網路進行自動化監控與優化，並透過大數據模型預測網路負載，進行能源效率最佳化。中華電信透過此解決方案，在以不影響用戶體驗為前提下，最高可節省超過30%的能源消耗，並透過自動化功能如深度休眠模式（deep sleep mode），在不需要傳輸資料時進入休眠模式，大幅減少能耗，提升營運效率，達成永續行動網路目標。

中華電信以5G、AI、大數據、雲端計算、感測器、高速晶片所組成的數位賦能應用，優化能源使用效率，減少各行業之碳排放量，實現「多用網路、少用馬路」目標。中華電信執行副總經理暨網路分公司總經理簡志誠表示，行動網路的現代化是成就永續數位基礎設施的關鍵，亦是達成社會淨零碳排的基礎。中華電信與長期夥伴愛立信攜手合作，透過先進的AI與機器學習技術，在不影響網路表現的情形下降低基地台能耗，這將加速我們轉型邁向低碳的未來，成為永續模範的國際標竿企業。

除此之外，為增進網路營運效率，中華電信偕同愛立信以強大研發能力客製化全網溫度預警（Ericsson Network Intelligence-temperature prediction）解決方案，透過溫測晶片，每3至5分鐘系統自動進行即時現場溫度檢測，一旦監測到任何異常情況，隨即發送通知與警報；此外，隨著極端氣候日益頻繁，高溫天氣成為常態，該解決方案能進一步透過機器學習分析現場溫度數據，並以AI精準預知火災發生的可能性，並在5分鐘內完成通報，減少人員傷亡機會與財產損失。透過愛立信全網溫度預警技術，不僅能減少維運人員站點巡視次數，降低碳足硛，在中低度開發的非都市區域，此技術更能協助降低對環境的衝擊，孕育有利於生物多樣性的自然環境，達成自然保育與數位經濟共好。

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