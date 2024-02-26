仁寶聯手聯發科、奇邑 推NTN衛星物聯網解決方案

仁寶（2324）將攜手聯發科（2454）、奇邑科技（6699）、Skylo和Creative5，在MWC 2024 上合作展示最先進的非地面網路（NTN）衛星物聯網解決方案，可廣泛應用於智慧電網、石油和瓦斯、海事通訊、農業監測、資產追蹤、交通管理、零售業等等，推動未來6G的萬物互聯（IoE）世代。

仁寶的衛星物聯網解決方案搭載聯發科的MT6825 NTN晶片組，與奇邑科技的LoRaWAN通訊技術，可結合物聯網廣域通訊技術優勢與衛星網路的雙向通訊功能，讓仁寶的衛星物聯網解決方案自動鏈結衛星訊號與終端傳感器資料，提供無縫衛星通訊體驗。

仁寶指出，企業可利用衛星通訊技術實現物聯網裝置之間的連線和溝通。同時，透過與Creative5的合作為企業度身定制的專業電源管理解決方案，得以精準調節能源使用，極大地降低成本和環境影響。

仁寶智慧型裝置事業群執行副總彭聖華表示，這次深度垂直整合的合作模式，展現仁寶對創新的堅定承諾，及為各行業提供尖端連接解決方案的決心。

仁寶除將展示首次亮相的NTN衛星物聯網解決方案，也將展出包含5G終端設備、5G小基站、5G模組、ESG碳管理、能源管理、綠能服務等創新產品。