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集邦：AI應用助攻 手機相機鏡頭市場回溫

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
集邦預估今年手機相機鏡頭市場在生成式AI手機帶動下將回溫。圖／本報資料照片)
集邦預估今年手機相機鏡頭市場在生成式AI手機帶動下將回溫。圖／本報資料照片)

集邦科技今日發布報告指出，受惠於生成式AI帶起AI智慧型手機趨勢，預估2024年全球智慧型手機相機鏡頭（Smartphone Camera）出貨量年增3.8%，約42.2億顆。

集邦表示，三星首支搭載AI功能為行銷亮點的高階機種S24系列出貨占比有望增加。本次搭載於S24系列上的新AI相機應用，除透過全新的ProVisual Engine演算法，使照片中的物體都能進行個別的優化處理，進一步提升畫面清晰度與降低噪點外，於防手震方面，透過全新的演算法輔助，相機能夠區分出拍攝者與被攝主體的身體移動狀態，顯著提升降噪效果。集邦認為因高階產品擁有較多鏡頭數量，將推升今年手機相機鏡頭回溫。

集邦表示，從目前相機鏡依然採取「主鏡頭畫素往49MP~64MP區間集中」，以及「後鏡頭數量朝3顆收斂」的配置模式。觀察近期品牌廠針對智慧型手機相機鏡頭的硬體升級，除搭載潛望式鏡頭模組外，也有採用玻塑混合的鏡頭方案，以及提升色彩還原能力的APO（Apochromatic）鏡頭技術。

對消費者而言，相機規格升級依然為重要的換機誘因，部分品牌均著重提升高階機種的相機規格，而在低階入門機種方面，僅有部分品牌進行升級，且提升的方式並非增加後鏡頭數量，而係提升主鏡頭之畫素，例如vivo在 Y200手機上搭載了64MP的主鏡頭，而多數品牌則係調降了低階入門機種的相機規格。

值得一提的是，在蘋果iPhone 15 Pro Max搭載獨家的四稜鏡式（Tetraprism）望遠長焦鏡頭模組，並獲得良好的銷售成績後，可以預期品牌廠將持續增加潛望式鏡頭模組的搭載率。以蘋果本身來說，預期2024年將把原本僅搭載在最旗艦iPhone 15 Pro Max機種的四稜鏡式望遠長焦鏡頭模組，配置於iPhone 16 Pro上，屆時Pro系列的用戶均可享受到這項硬體升級。

不過，在考量成本的前提下，TrendForce預期，安卓陣營的智慧型手機品牌將以價格區間作為分水嶺，中階機種將採用成本較低的定焦或一折式方案；而在高階機種則會採用分群或多折式的方案，更甚者則如Oppo，其在Find X7 Ultra手機上搭載了雙潛望式的鏡頭模組（Dual Periscope Module）。

智慧型手機 鏡頭模組

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