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00757雙料冠軍！績效稱霸全市場海內外 ETF

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
今年以來漲幅前十強ETF。資料來源：CMoney，資料日期：2024/2/23
今年以來漲幅前十強ETF。資料來源：CMoney，資料日期：2024/2/23

AI晶片霸主輝達狂飆，帶旺美股NYSE FANG+尖牙股指數強登萬點之上，追蹤該指數的統一FANG+ ETF（00757）上周五（23日）續創歷史新高，不但在海外股票型ETF穩坐「股王」，在全市場共194檔的海內外原型ETF中，00757更稱霸今年「績效王」，勇奪ETF雙料冠軍。同時，規模也強勢突破200億元續創記錄。

科技巨頭相繼投入新一輪AI軍備競賽，據外媒報導，Meta、Google、微軟和亞馬遜四巨頭合計本季資本支出達到了438億美元，年增12.1%。其中Google和微軟的資本支出金額持續提升，不但顯示AI、雲端的發展持續加速，且輝達資料中心業務一半以上的收入來自於雲端服務商，輝達的營運派對也還在熱鬧進行中。這些利多宣示著AI科技天王的基本面爆發力依舊可期。

00757直接受惠AI大多頭，截至2/23止，規模突破200億元、達205.33億元，持續改寫歷史新高。且北上列車加足馬力成了「北極特快車」，00757股價以76.8元收盤價再創新高，今年以來才短短兩個多月，報酬率已達17.52%，稱霸所有海內外ETF。

儘管AI相關ETF琳瑯滿目，但00757的驚人績效會說話，無論單筆或定期定額投資都創造超額報酬，愈來愈多投資人搶搭00757多頭列車，最新受益人數已達3.17萬人，定期定額戶數也節節攀升，季增26%。AI長線大多頭趨勢起飛之際，00757一路看回不回，對空手者來說，想下手卻又擔憂追高，網路上熱議「我買50幾的時候也覺得很高，不知不覺都快80了」、「很快漲到百元不是夢」、「用定期定額就不會有懼高症」。

AI ETF 輝達

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