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三大特色全球半導體 ETF 中信上游半導體今起開募

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

中信上游半導體（00941）今（26）日起展開募集，為全台第一檔鎖定全球半導體上游設備及材料廠ETF，成分股具有精選專業（Precision）、升級強化（Reinforce）、漲勢有勁（Outperform）等三大特色。

中信上游半導體（00941）經理人葉松炫表示，過去幾年全球科技發展出現嶄新的面貌，各式關鍵技術風生水起，其中半導體需求走向復甦，加上各國政府獎勵措施等利多因素加持，掀起一波晶圓廠擴建潮，帶旺設備材料供應商，有望推升相關企業獲利增長，後市表現可期。

葉松炫認為，中信上游半導體（00941）是最符合未來半導體趨勢的一檔全球型半導體ETF，主要是近年來全球加速組半導體供應鏈，晶圓廠遍地開花，以被譽為「護國神山」台積電為例，過去幾年加速全球布局，在美國、日本、德國等地設廠，推升上游設備材料廠需求，相關供應鏈可望大進補。

中信上游半導體（00941）成分股有三特色，首先在「精選專業（Precision）」，挑選尖端技術，如半導體顯影技術專利的艾司摩爾、半導體成膜技術專利的東京威力、全球矽原料專利的信越化學等全球半導體產業鏈上游供應商。

再者是「升級強化（Reinforce）」，上游設備材料乃是兵家必爭之地，中信上游半導體（00941）成分股集結擁有關鍵技術的設備廠，及掌握獨家專利的材料商，透過供應雙龍頭，強強聯手再升級，讓上游半導體ETF做台積電等晶圓代工大廠的神隊友。

最後是漲勢有勁（Outperform）」，當半導體產業進入上升周期時，對於設備儀器與材料的需求提升，有望帶動相關供應製造商獲利表現，且據Bloomberg統計，從中信上游半導體（00941）追蹤指數成立以來所經歷的製造業上升周期中來看，指數表現相對大盤出色。

中信 半導體

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