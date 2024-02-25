台積電子公司 JASM 熊本廠 一滴水平均使用3.5次

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

台積電（2330）子公司JASM熊本廠開幕，參與開幕典禮的人士從廠區往遠處望去，都是一大片農田。此外，公司也特別注重對於當地的環境保護，強調一滴水會平均使用3.5次、回收率達75％，達到降低使用地下水的效能，而且排放水還必須經過處理，導流到熊本特定設施後，確認達到標準才能排放，而且標準高於官方規定。

當JASM第一個晶圓廠宣布興建時，計劃每天使用13,000噸的水。不過現在JASM已成功將每日用水量降至約8,500 噸，比最初計劃減少三成。而該廠的大部分水源將來自地下水，為了保護地下水，JASM 承諾其涵養的地下水量將超過廠區的地下水 100%使用量。

台積電也指出，JASM 一旦開始營運，將使用 100%可再生能源，這也是台積公司全球所有海外晶圓廠的目標。

另外，JASM提到，該公司致力於從日本國內調度半導體製程材料，第一座廠邁向2030年時當地採購超過60％的目標，所以正在加深與日本供應商的合作關係，到目前為止已開放達140間日本供應商一同合作。

同時，JASM也表示，相當重視半導體全體發展，在教育方面提供半導體線上課程，提供學生免費吸收半導體知識的機會，並開始產學合作，將派出JASM的專家，到大學開設半導體相關課程。

半導體 台積電 地下水

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