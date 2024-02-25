日本首相岸田文雄：感謝台積電 將日設為布局重要一環

台日半導體大事、晶圓代工龍頭台積電（2330）子公司JASM的熊本一廠於24日盛大開幕，日本內閣總理大臣岸田文雄透過預錄影片祝賀。

24日包括日本經濟產業大臣齋藤健、台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音與總裁魏哲家、董事曾繁城，以及索尼（Sony）代表執行役會長吉田憲一郎、電裝（DENSO）代表取締役社長林新之助，還有熊本縣知事蒲島郁夫等人均出席典禮。

半導體業界人士認為，雖然岸田文雄是透過預錄影片祝賀，但齋藤健親自參與典禮，以及日本推動半導體產業發展的重量級眾議院議員、自民黨半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明，還有日本指標企業豐田、索尼高層出席，仍顯示出日方對這場活動的高度重視。

岸田文雄在影片中，對於台積電願意將日本設為其布局的重要一環，表達由衷感謝，並希望從熊本開始，能帶動薪資成長循環，台日經濟交流逐漸茁壯，後續對於二廠將會持續支援。

齋藤健指出，當初宣布台積電要興建熊本廠時就是世界矚目的決策，也感謝各方支持，讓建廠順利依照時程完成。他表示，該廠可活化熊本地區的經濟，所提供的高薪資與經濟效益將會擴及熊本與全日本，歡迎台積電持續興建JASM熊本二廠。

此外，日本推動半導體政策，接下來也會展現真正的實力，力促日本半導體產業能夠復興。