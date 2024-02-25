台積電JASM熊本廠開幕 日本官方送大禮

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
台積電JASM熊本廠開幕剪綵儀式。記者鐘惠玲/攝影
台積電JASM熊本廠開幕剪綵儀式。記者鐘惠玲/攝影

台日半導體大事、晶圓代工龍頭台積電（2330）子公司JASM的熊本一廠於24日盛大開幕，日本經濟產業大臣齋藤健在開幕典禮致詞時表示，歡迎台積電持續興建熊本二廠，將給予資金補助，同時也於會後公布，日本政府將對二廠提供7,320億日圓補助。

24日包括齋藤健、台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音與總裁魏哲家、董事曾繁城，以及索尼（Sony）代表執行役會長吉田憲一郎、電裝（DENSO）代表取締役社長林新之助，還有熊本縣知事蒲島郁夫等人均出席典禮。

齋藤健指出，當初宣布台積電要興建熊本廠時就是世界矚目的決策，感謝各方支持，讓建廠順利依照時程完成，可活化熊本地區的經濟，一廠的高薪資與經濟效益將會擴及熊本與全日本，歡迎台積電持續興建JASM熊本二廠。日本推動半導體政策，接下來會展現真正的實力，促進日本半導體產業復興。

半導體 台積電 日本

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