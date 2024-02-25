聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球5G智慧手機 突破20億支

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
業界傳出高通啟動殺價戰，鎖定中低階5G手機晶片，且降價程度「相當有感」，高達一至二成。（路透）
業界傳出高通啟動殺價戰，鎖定中低階5G手機晶片，且降價程度「相當有感」，高達一至二成。（路透）

全球5G快速發展，網通大廠愛立信指出，二○二三年底，全球5G用戶數約在十六億戶之譜，不過，5G手機普及速度更快，根據國際研調機構Counterpoint統計，全球5G智慧手機累計出貨量已在去年第四季突破二十億支，此一里程碑不到五年時間就達到了，與3G、4G技術相比，5G是最快達成此一里程碑的行動通訊技術。

二○二三年可說是5G通訊世代發展的關鍵年。愛立信表示，儘管市場面臨經濟挑戰、地緣政治不確定性，但5G用戶數快速成長，去年光是5G新增用戶數就有六點一億戶，較二○二二年成長六十三％，截至二○二三年底，5G用戶數已占全球行動用戶總數的近五分之一。

愛立信預估，至二○二九年時，全球5G用戶數將會從現在的十六億戶增加至五十三億戶，隨著新型應用不斷出現，數據量也會成長，屆時，全球每支智慧型手機的平均數據使用量，預計從現行的每月二十一GB成長至每月五十六GB。

Counterpoint指出，近七成5G手機來自中國、美國、西歐等成熟市場，蘋果、三星是5G智慧手機的領頭羊，光是這兩大品牌出貨的5G智慧手機就超過十億支，而iPhone 12系列推出後，更是大大加速了5G普及。

由於5G、4G手機晶片之間的價格差距變小，這讓5G手機的價格更加親民，尤其，中國大陸品牌在高階、中高階、中階等不同價格帶均布局產品，這讓消費者有更多選擇。

展望未來，Counterpoint表示，成熟市場中，5G手機銷量已接近飽和，接下來，新興市場將會是重頭戲，預估印度、東南亞等新興市場的5G手機出貨量，將會上看十億支。

品牌 新興市場

延伸閱讀

聯發科大手筆…配息30.4元 包含8元特別現金股利

Google 印度手機 鴻海代工

台積電賣安謀持股 賺18億元

穩懋、宏捷科 四檔聚焦

相關新聞

MWC明登場 科技大廠爭搶AI商機

一年一度的MWC（行動通訊世界大會）即將在二月二十六日登場，今年除了持續聚焦5G技術，生成式AI革命（Gen AI Revolution）...

全球5G智慧手機 突破20億支

全球5G快速發展，網通大廠愛立信指出，二○二三年底，全球5G用戶數約在十六億戶之譜，不過，5G手機普及速度更快，根據國際研...

台積電JASM熊本廠開幕 日本官方送大禮

台日半導體大事、晶圓代工龍頭台積電（2330）子公司JASM的熊本一廠於24日盛大開幕，日本經濟產業大臣齋藤健在開幕典禮...

廣達首席技術大將張嘉淵「這2天」露面 親揭AI新趨勢

廣達（2382）近年憑藉自身強大的技術實力，成功卡位輝達（NVIDIA) 供應鏈，搭上這波AI巨浪，而技術長張嘉淵不僅肩...

廣達老董林百里將現身生策年會 與施崇棠、葉培城大談智慧醫療布局

2024生策年會將於3月4日正式登場，今年亮點除總統蔡英文、生策會長翁啟惠將親自出席外，主辦單位還特別邀請三位科技界大佬...

AI伺服器大廠「美超微」創辦人梁見後出身嘉縣 縣府爭取投資設廠

美國AI伺服器大廠「美超微電腦」（Supermicro），受惠AI浪潮，股價飆漲，美超微創辦人梁見後出身嘉義縣竹崎鄉獅埜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。