MWC明登場 科技大廠爭搶AI商機

一年一度的MWC（行動通訊世界大會）即將在二月二十六日登場，今年除了持續聚焦5G技術，生成式AI革命（Gen AI Revolution）也成為今年展覽主軸，台灣科技大咖電信三雄、聯發科、宏達電、廣達、仁寶高階主管陸續飛抵西班牙巴塞隆納，除參與國際交流，也積極爭取訂單。

二○二四MWC會展主題以FutureFirst為主題，聚焦B5G（5G and Beyond）、萬物聯網、人性化的AI、智慧製造、遊戲領域的改變者及數位DNA等六大領域。

隨著ChatGPT在二○二二年底廣受全球關注，二○二三年一整年，AI成為全球科技焦點，MWC主辦單位更認為今年有望看見「AI革命」潮流。若說去年是生成式AI成為主流的一年，那麼，大多數企業也才剛開始了解生成式AI的潛力，經過一年的學習與了解，市場普遍認為，AI商業化時代即將來臨，只不過，技術成熟度仍會是潛在問題。

不過，AI新應用發展，仍仰賴硬體科技、行動通訊；也因此，從晶片巨擘英特爾、高通、超微，電信設備商諾基亞、愛立信、華為，電信業者Telefonica、Vodafon、台灣電信三雄等各國科技大咖均將參與今年MWC。

近年，台灣被視為全球ICT與半導體產業重鎮，經濟部也邀請中華電、遠傳、佐臻、友訊、緯穎、明泰、凌華等台廠組成國家隊，以「台灣館」形式共同展出，爭取國際接單商機；工研院今年也在MWC台灣館展示5G專網智慧管理解決方案、pre-6G基地台解決方案，與其他業者展開技術交流。

中華電信由總經理林昭陽領軍參展MWC，他表示，本次大會看見AI新技術的興起，同時也彰顯數位生態系統的關鍵性，中華電信未來也將透過設立歐洲子公司，攜手台廠落地歐洲，並與諾基亞、愛立信深化合作，簽署5G Advanced／6G合作備忘錄。

遠傳電信由董事長徐旭東、總經理井琪率領經營團隊前往，將展出5G救護車、5G AI聲景蒐集裝置等多項應用；台灣大哥大董事長蔡明忠也率團前往MWC，除了與諾基亞攜手推動5G開放應用服務合作，也將與韓國電信業者SK電訊、超微、半導體大廠聯發科技等業者交流。