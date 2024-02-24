龔明鑫:台積電熊本廠開幕 為台日半導體聯盟樹立標竿

國發會主委龔明鑫今（24）日以台積電最大股東-國發基金法人董事身分，出席台積電熊本廠開幕典禮，會後他受訪時表示，台積電熊本廠為台灣與日本半導體的合作，樹立新標竿。台積電只花20個月就完成一廠興建，今日開幕對全世界半導體供應鏈韌性有很大的提升作用，無論是滿足全球數位轉型或淨零轉型的晶片需求，台灣都責無旁貸。

龔明鑫表示，台積電熊本廠的開幕，有兩個重要的意義，第一，就台積電布局於言，熊本廠已成為海外建廠的標竿，熊本廠在政府、民間與企業供應鏈合作下，只花1年8個月就完成好幾年的工程，同時，原有日本客戶如索尼、電裝（DENSO）等，都已成為合作夥伴，而日本半導體領域的材料、設備在全世界占有率都非常高，台積電透過此次投資設廠，將更加鞏固半導體生態體系。

第二，就國家的戰略，日本政府在半導體產業展現強大的企圖，而台灣具全球半導體重要地位，此次日本拉攏台積電到熊本廠，也提供巨額補助，對台日半導體聯盟，樹立新標竿，兩國間跨國合作，有助提升供應鏈韌性，降低晶片供不應求的狀況，台灣始終把滿足全球推動數位與淨零雙轉型的晶片需求，視為己任。

龔明鑫指出，幾年前的疫情造成半導體晶片短缺，隨著未來數位轉型或淨零轉型，晶片需求會更大，台積電在日本建廠後，會讓供應鏈韌性向上提升。

對於媒體提問台積電熊本廠是否影響台灣競爭力，龔明鑫強調，目前台灣在2奈米已進入擴大產能的階段，即將進入1.4奈米與埃米先進製程研發，顯示最先進的製程技術仍在台灣，所以，台灣半導體業者在海外市場的布局，是呼應全球市場需求。台積電在日本第一個工廠是以22至28奈米製程為主，以滿足Sony等在地業者需求，未來可能會往6到7奈米發展，這都要看未來市場需求。

龔明鑫表示，這次到日本除出席台積電熊本廠開幕儀式外，也和日本眾議員金子恭之等熊本當地出身的多位日本國會議員會談，交流台日合作建立半導體產業供應鏈、台積電對熊本地方發展的貢獻，以及台日合作交流等議題，雙方對共同推動半導體產業抱持正面看法，可深化台日友好關係。