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廣達首席技術大將張嘉淵「這2天」露面 親揭AI新趨勢

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達技術長張嘉淵。記者吳康瑋／攝影
廣達技術長張嘉淵。記者吳康瑋／攝影

廣達（2382）近年憑藉自身強大的技術實力，成功卡位輝達（NVIDIA) 供應鏈，搭上這波AI巨浪，而技術長張嘉淵不僅肩負集團技術創新發展的重任，也因自身專業創新領域的堅持，而被冠上「首席技術官」的美稱。對此，張嘉淵近日也獲邀於明（25）日及3月8日現身向眾人分享，有關「AI人工智慧」的最新應用趨勢及展望。

張嘉淵不僅身兼廣達集團技術長一職，更也是內部「量子計算機領域」的首席技術官，以其專業的能力帶領「智慧醫療」及「健康照護」等事業群飛速成長。至今張嘉淵已在廣達任職超過24個年頭，而他自從2000年加入公司以來，便持續不間斷的奮發學習，將不同領域的專業技術學以致用，最終晉升為BU12事業部總經理。

張嘉淵明（25）日下午將現身2024年春季系列講座，並以「AI的慈悲與智慧」為題帶來一系列深入的探討，張嘉淵分享，回憶兩年前2022年美國加州的一個Google實驗室中，曾發生一段與AI聊天機器人有關的故事，據悉，當年有一名Google工程師，持續跟剛被研發出來的AI聊天機器人LaMDA進行對話，並且他一直堅信LaMDA是擁有獨立的「自我知覺」，不過他的實驗僅到半途、尚未得到結果，他就被Google直接解雇了。

不過事事難以預料，在他被解僱後，僅過不到一年的時間，就聽聞大型語言模型、生成式AI「ChatGPT」，成功橫空出世的消息；現在的AI看似會獨立思考，不過事實上只是以數據、演算法和運算力，將過去、現在和未來串接所形成，張嘉淵也提出質疑，到底「生成式 AI」是否有自己的知覺？有沒有取代人類的能力？

張嘉淵坦言，這個分享其實沒有一定的答案，就像是不同的AI模型，擁有不同功能的透鏡一樣，有的聚焦在近處細微的辨識，有的成象在遙遠的未來，提供我們不同觀看世界和探索未來的方法。面對動盪的未來，我們要以什麼角度來看待AI？大家必須透過各種角度、思想來釐清真相，一起探索AI的本質和價值。

另外，張嘉淵也將在3月8日現身參加「D Forum 2024 滿足AI應用奇點的嵌入式設計」發表演講，活動主軸為「數位即時診療創新 嵌入式人工智能的新前沿」，而張嘉淵帶來的講題訂定為「整合全球供應鏈，實現生成式AI願景」，他也將提出自己對AI人工智慧技術的趨勢發展的最新展望。

廣達技術長張嘉淵。記者吳康瑋／攝影
廣達技術長張嘉淵。記者吳康瑋／攝影
廣達技術長張嘉淵。記者吳康瑋／攝影
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AI 廣達 聊天機器人

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