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台積電風光登陸日本 謝金河：台灣40年經濟脫胎換骨的大躍升

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台積電風光登陸日本 謝金河：台灣40年經濟脫胎換骨的大躍升

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台積電熊本廠。路透
台積電熊本廠。路透

晶圓代工龍頭台積電今天舉行熊本一廠開幕典禮，台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音和總裁魏哲家都親自出席。財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，日本首相岸田文雄與皇室成員也可能都會到場參加盛會，這是日本產業界近半世紀來的大事。40年前，台灣是日本的跟班，今天領航日本。

謝金河表示，1980年代日本是全球半導體產業的霸主，全球的晶片銷售，日本占6成，在1986年前後，美國半導體業者拿著電晶體收音機到白宮去砸毀抗爭，逼出美日半導體協議。美國對日本晶片出口課高關稅，從此以後，日本半導體產業逐漸黯淡。

他說，1980年代，日本把低端製造業給台灣，最具代表性的是聲寶、大同、歌林、東元，台灣的電視機、電冰箱、洗衣機，甚至到今天大家仍用得很順手的大同電鍋，也都是從日本技術移轉過來的。從家電到汽車，日產扶持裕隆，到趙耀東當經濟部長的年代，台灣積極想和日本合作大汽車廠，可惜沒有成功。在那個年代，台灣像是日本跟班的小弟。

這次台積電到熊本，「風水輪流轉，台灣變成領航日本」。謝金河表示，日本的電視台都大篇幅報導熊本菊陽町的盛況，台積電翻轉了日本，而台灣也從日本跟班小老弟，搖身變成日本產業的領航員，「這也是台灣40年經濟脫胎換骨的大躍升！我們應該給自己拍拍手！」

台積電創辦人張忠謀（右起）、董事長劉德音（中）、總裁魏哲家（左）今天都將親自出席熊本一廠開幕典禮。本報資料照片
台積電創辦人張忠謀（右起）、董事長劉德音（中）、總裁魏哲家（左）今天都將親自出席熊本一廠開幕典禮。本報資料照片

半導體 台積電 日本

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