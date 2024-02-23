接見「傑出資訊人才獎」得獎者 總統：讓科技產業在國際占有一席之地

蔡總統今日接見2023資訊月「傑出資訊人才獎」得獎者暨主辦單位代表，肯定得獎者都是產業研發、服務創新的先驅，也是培育跨領域人才的助力。她期勉大家除了傳承與分享經驗，更要保持對資訊科技領域的熱情、不斷創新，讓台灣在科技產業的優勢，繼續在國際上占有一席之地。

蔡總統致詞時表示，資訊科技是帶動台灣發展的引擎，而資訊人才就是啟動引擎不可或缺的關鍵。每一年資訊月的活動，為許多資訊人才提供發揮的舞台，也為台灣資訊科技產業注入活力。

她指出，去年11月舉辦的資訊月，主題是「數位領航‧資安聯防」，關注當今社會最重要的數位永續與資安韌性議題。數位發展部和教育部也積極參與此次活動，展示資安防禦應用的最新成果。

蔡總統表示，除了辦理活動讓國人了解最新科技的應用，資訊月也透過選拔鼓勵產官學界的優秀人才。本屆「傑出資訊人才獎」的得獎者，來自半導體、資訊工程、人工智慧、雲端技術、電子商務、智慧農業、資訊教育等領域。像是晶心科技股份有限公司（6533）董事長林志明，是台灣唯一自主研發CPU矽智財的供應商，並以卓越的技術創新、產品的多樣性，獲得業界的高度肯定。

蔡總統提到，在高效能運算晶片需求快速成長的趨勢下，至達科技股份有限公司執行長陳東傑帶領團隊，提早布局電子設計自動化（EDA）領域，開發出獨特的創新解決方案，強化台灣IC設計產業發展的競爭力。

蔡總統表示，各位得獎者都是產業研發、服務創新的先驅，也是培育跨領域人才的助力，為台灣的科技實力打下堅實基礎。台灣擁有強大的資通訊產業能量，為了讓這股力量能夠持續提升，也期待大家能將成功經驗延續下去。

蔡總統說，這次有幾位得獎者將自身專業融入教育事業，像是國立臺中教育大學郭伯臣校長、中央研究院資訊科學研究所古倫維研究員，正是傳承科技與數位能量的最佳典範。她要鼓勵大家，不僅要傳承與分享經驗，更要保持對資訊科技領域的熱情、不斷創新，讓台灣在科技產業的優勢，繼續在國際上占有一席之地。