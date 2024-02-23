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Nvidia 股價狂漲16% 台積電701元開盤市值飆上18兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

輝達（Nvidia）周四股價狂漲16%，創5月以來最大漲幅，台積電（2330）今（23）日跳空以701元開出，再度衝破700元關卡，市值增至18.17兆元，盤中漲幅逾1%，推升大盤指數早盤衝上19,000點，一度衝達19,012點。

美國周四全面走高，道瓊工業指數上漲456.87點或1.18%，收在39,069.11點；標普500指數上漲105.23點或2.11%，收在5,087.03點；那斯達克指數上漲460.75點或2.96%，收在16,041.62點；費城半導體指數收漲4.97%。

輝達財報及財測亮眼，周四股價狂漲16%，激勵台股相關 AI 股的表現，由權王台積電領軍，台積電 ADR 周四上漲2.98%，收在129.07美元，台積電早盤跳空以701元開出，上漲9元，市值增加2,333億元，再飆上18兆元，盤中一度拉升至703元，助攻大盤指數衝上19,000點。

台積電將在明日舉行日本熊本廠開幕典禮，是台積電在海外最快落成的晶圓廠，也是日本最先進邏輯晶圓廠，開幕典禮預料將是冠蓋雲集；出席者包括台積電董事長劉德音及總裁魏哲家，創辦人張忠謀等。

台積電 晶圓廠

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