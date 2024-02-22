緯穎MWC秀2新品 新邊緣伺服器、先進液冷技術成亮點

緯創旗下伺服器ODM廠緯穎（6669）22日宣布，公司長年耕耘雲端資料中心 IT 基礎設備，致力於「釋放數位能量，點燃永續創新的願景」，並將參加今年度在西班牙巴塞隆納舉行的全球行動通訊大會（MWC Barcelona 2024），展示其完整的新一代邊緣運算解決方案和先進液冷技術。

本次展會中，緯穎將展出包括EP100G2、ES100G2 和 ES200G2等短機身、符合 NEBS 3級標準的邊緣運算伺服器，均採用最新第五代 Intel Xeon 處理器，並獲得 NVQual 認證。緯穎目標在協助電信公司、邊緣服務供應商和 CDN 供應商，在人工智慧和無所不在的行動聯網時代提高運算效率、降低總擁有成本 （TCO），從而釋放網路和邊緣運算的全新商機。

緯穎 ES200G2 是一款短機箱 2U 單 CPU 的邊緣運算伺服器，為邊緣端的 AI 人工智慧和 vRAN 等工作負載提供完整的運算和網路功能。它整合了 CPU 內建 AI 加速、兩個雙寬度 GPU、四個 NVMe SSD 和網路橫向擴展功能，非常適合人工智慧推論和訓練、3D 圖形、渲染和視訊分析、all-in-one vRAN解決方案和多存取邊緣運算（MEC）。ES200G2 多樣化的功能和靈活性，是邊緣服務供應商抓住 CDN、智慧城市和智慧工廠等邊緣應用商機的最佳選擇。

另一方面，緯穎 ES100G2 是一款短機箱 1U 單 CPU 邊緣運算伺服器，適合 far edge 的 vRAN/NFV 應用。透過Intel Xeon可擴充處理器的內建AI加速、遙測（telemetry）等功能，以及多組I/O 擴充和 silicon-based 安全性設計，可滿足 vRAN CU/DU 和軟體定義網路等工作負載運算需求，且使網路服務供應商實現更易於管理和更有效率的部署。

緯穎的 EP100G2 則是一款 3U5N/3U3N 短機箱的邊緣運算平台，可選擇以 1U 或 2U 的伺服器節點組成。靈活的配置可以支援不同的 CPU 功耗和 GPU，以因應不同規模的 5G Open vRAN 和 MEC 應用部署需要。此外，EP100G2 的單 CPU 伺服器節點設計，更是簡化了大規模工作負載部署，並進一步優化相關配置及管理，為電信公司提供更高的靈活性、效率和可擴展性。

而因應人工智慧時代對運算加速和功率密度不斷增長的需求，緯穎本次也將介紹其先進液冷技術，並計畫將液冷解決方案從雲端資料中心推廣至邊緣應用。這將使得邊緣資料中心、核心網路和電信機房也能夠有效滿足AI算力需求，同時提高冷卻效率。

緯穎執行副總呂舜星表示：「我們很高興能夠在 MWC 2024展出完整的邊緣伺服器產品線和最先進的液冷技術，展現緯穎在提供工作負載、TCO 和能源優化解決方案的投入。我們將與更多電信公司、邊緣服務供應商、CDN 提供商和系統整合商合作，一同促進人工智慧時代豐富的邊緣應用，並在性能、效率、可擴展性和能源之間取得平衡」。