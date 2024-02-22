M31助力英特爾IFS聯盟 推進先進單晶片開發與創新

円星科技(簡稱M31，6643)身為英特爾代工服務(IFS) 加速器IP聯盟的創始成員，今日在英特爾首屆IFS Direct Connect上展示M31的先進製程矽智財研發實力。M31表示，現今應用對於較高複雜度的先進製程技術需求日益增加，客戶能透過借助M31完整的IP解決方案，進一步推進人工智慧、高速運算、汽車等先進應用的系統單晶片(SoC)創新設計。

全球熱門應用領域皆需複雜度較高的先進製程技術， M31身為全球少數擁有先進製程IP技術的矽智財供應商，已成為推進半導體設計創新中的關鍵性角色，M31提供一系列領先市場的IP解決方案與完整的IP整合與實作服務，能滿足設計者所需的規格與需求，成為客戶加速設計的優勢助力。

其中，M31具備具競爭力的效能與最新規格的高速介面IP產品，包含USB4、PCIe 5.0、MIPI C/D PHY等，透過立即採用M31矽智財解決方案組合，客戶能加速完成並優化應用中所需的資料傳輸/儲存、影像處理與記憶體等相關設計。

此外，M31也在去年擴大基礎矽智財的研發動能，專注投入研發先進製程的標準元件資料庫（Standard Cell Library）、記憶體編譯器（Memory Compilers）及I/O，M31擁有完整布局的業界標準矽智財，並兼具客製化的技術與研發經驗，能幫助客戶掌握快速上市的時機。

M31總經理張原熏於會中表示，M31具備完整布局且通過晶圓驗證的IP產品組合，公司也積極發展先進製程的解決方案，為IFS聯盟注入IP研發優勢能力，加速我們共同客戶與合作夥伴的產品開發與量產，達成高品質、高效能的IC設計需求。