宏碁搶市 在台推出12款電競筆電新品

PC品牌大廠宏碁（2353）今（24）日宣布在台推出全新 Predator 電競筆電，包括 Predator Helios 18、Predator Helios 16 以及 Predator Helios Neo 16 共計12款新品，全面搭載頂級 Intel Core 處理器（第14代）及 NVIDIA GeForce RTX 40 系列筆電 GPU，支援 DLSS 3.5 技術，與 NVIDIA Advanced Optimus 技術，配備專門的 AI Tensor 核心，展現無與倫比的 AI 效能及速度，打造高效生產力及流暢遊戲體驗。

旗艦款18吋（16:10）Predator Helios 18 （PH18-72）與16吋 Predator Helios 16（PH16-72），皆特別推出 WQXGA Mini LED 螢幕規格，支援250 Hz疾速螢幕刷新率、卓越的1000尼特亮度以及100% DCI-P3 超廣色域覆蓋率，具最先進的觸感技術功能，全新 MagKey 3.0技術已內建於筆電最重要的 WASD 鍵上，購買時隨附兩組客製化按鍵，而配備的 MagClick 為專利認證的可替換式機械軸，每敲擊鍵盤都會觸發聲響和機械回饋感，以及更加順暢的反應時間。

Predator Helios 18全系列搭載 Intel Corei9-14900HX 處理器（第14 代），內建 NVIDIA GeForce RTX 4090 顯示卡，滿級配備16GB+16GB DDR5 5600 RAM、1TB PCIe NVMe Gen4 SSD 儲存， IPS 240Hz 霧面螢幕款(PH18-72-9913)，建議售價109,900元、Mini LED款(PH18-72-961M) ，建議售價119,900元。

Predator Helios 16則有搭載 Intel Core i9-14900HX 處理器及 Intel Core i7-14700HX 處理器，內建 NVIDIA GeForce RTX4070/4080 顯示卡，同樣滿級配備16GB+16GB DDR5 5600 RAM、1TB PCIe NVMe Gen4 SSD 儲存， 有三款 IPS 240Hz 霧面螢幕規格，建議售價77,900-95,900元、頂規 Mini LED 款(PH16-72-97TM) ，搭載 Intel Core i9-14900HX 處理器及 NVIDIA GeForce RTX 4080 顯示卡，建議售價98,900元。