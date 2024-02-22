在台筆電銷售21連霸 華碩推雙螢幕AI筆電…首次亮相即獲各界關注

PC 品牌大廠華碩（2357）家用筆電自2003年起，連續21年穩踞台灣銷售冠軍。華碩乘勝推出全球首款雙14吋 OLED 觸控螢幕筆電 ASUS Zenbook DUO (UX8406)，繼 ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405)、ASUS Vivobook Pro 15 OLED (N6506)，為華碩 AI 筆電再添生力軍。

此款雙螢幕筆電榮獲 CES 創新獎肯定，首次亮相即獲得各界關注，四大使用模式滿足多工情境提高工作效率。發展最新科技同時，華碩同樣重視環境永續，即日起於三創旗艦店規劃 ESG 特展，消費者可現場體驗再生材質如何在華碩筆電上綻放美麗。

輕薄便攜具備高生產力的Zenbook DUO (UX8406) 以180度轉軸連接兩個14吋16:10 FHD OLED 觸控螢幕，搭配整合式支架和可拆的全尺寸 ASUS ErgoSense 鍵盤，依據使用情境切換桌機、筆電、分享及雙螢幕四大模式，加上專屬手勢控制與獨家軟體，操作直覺簡單。

華碩表示，新機搭載 Intel Core Ultra 9 處理器與內建於 Window 11 中的 Copilot，體驗極致 AI 效能，效率提升、事半功倍。32 GB LPDDR5X 記憶體、1 TB PCIe 4.0 SSD、完整I/O 連接埠及支援快速充電的75 Wh長效電池，Harman Kardon 認證的 Dolby Atmos 音訊系統，通過 Intel Evo 認證，輕1.35公斤、薄14.6公厘便利好攜帶，任何情境都能輕鬆達成任務。

此外，AI 創作必備 ASUS Vivobook Pro 15 OLED (N6506) 2024年最聰明的創作者筆電── ASUS Vivobook Pro 15 OLED (N6506)，最高配備 Intel CoreUltra 9 處理器、NVIDIA GeForce RTX 4060顯示卡，強大效能所向披靡，加速各種創作及 AI 應用運算，實現創意更有效率。15.6 吋 3K 120Hz OLED 螢幕還原真實色彩、ASUS DialPad 繪圖旋鈕及多項便利功能，讓創作不受侷限，盡情釋放專業實力。