Check Point推全新安全平台 首創AI資安助理急救援

AI 驅動與雲端交付的網路安全平台領導廠商 Check Point Software Technologies Ltd.（CHKP）今（22）日宣布，將以更精進的技術、更靈活的解決方案，積極因應威脅演變，包含專為多變威脅環境所設計之 Check Point Infinity 平台，象徵雲端 AI 網路安全正邁向全新時代；此外，為協助組織抵禦生成式 AI 產生之攻擊，Check Point 推出首代 Infinity AI Copilot，盼成為組織最佳安全後盾。

Check Point 表示，網路安全從未如此具有挑戰性與急迫性；2023 年勒索軟體數量劇增 90%，組織全年平均遭受 60,000 次網路攻擊；此外，全球組織都面臨專業從業人員短缺的問題，全球資安人才缺口達到約 400 萬。在此情況下，保護網路和資料都可能變得困難且充滿壓力。

值得一提的是，網路犯罪者利用生成式 AI 發動複雜網路攻擊的次數不斷攀升，而 AI 驅動的黑帽駭客（Black-Hat）平台為非法目的自動生成社交媒體內容與進行帳號活動。另一方面，將 AI 技術整合到垃圾郵件和 KYC 驗證服務，創造假的身分證明文件，都再顯示網路犯罪的複雜程度已達到了全新層級。

面對當今世界的安全挑戰與威脅，Check Point 全面且統一的安全解決方案 Check Point Infinity 平台，其適用於任何 IT 環境，賦予企業安全架構靈活度，且涵蓋所有攻擊維度的即時 AI 威脅防禦、能將安全策略統一以簡化營運，並藉由 Infinity ThreatCloud AI 快速取得即時威脅情報，以及整合了自動化和編排功能。

Check Point 推出的第一代 Infinity AI Copilot 結合了 AI 和雲端技術，致力於提升安全團隊的工作效率和效能，以應對全球資安從業人員日益短缺的狀況。藉由以 30 年的端到端資安情報進行訓練，Infinity AI Copilot 成為安全團隊強而有力的後援。

透過強大的生成式 AI，Infinity AI Copilot 得以同時作為管理與分析助理，自動執行複雜的安全任務，並主動應對威脅，有效節省處理日常任務的時間，以便安全團隊投入策略創新。將 Infinity AI Copilot 無縫整合至 Check Point Infinity 平台，Check Point 在端點、網路、雲端等環境提供一致性的安全體驗。Infinity AI Copilot 目前已有預覽版，並預計於第2季全面推出。