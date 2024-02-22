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輝達帶動 AI 族群上揚 台股漲176點收18,852點 台積電漲逾1%

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
輝達財報優於預期，台股今（22）日收盤指數18,852.78點，漲176.47點、漲幅0.94%，成交金額3,978.66億元。反觀櫃買指數盤中最高247.50點，持續創下新高點，收247.04點、漲1.60點、漲幅0.65%，中小型股表現仍強勁。歐新社
輝達財報優於預期，台股今（22）日收盤指數18,852.78點，漲176.47點、漲幅0.94%，成交金額3,978.66億元。反觀櫃買指數盤中最高247.50點，持續創下新高點，收247.04點、漲1.60點、漲幅0.65%，中小型股表現仍強勁。歐新社

輝達財報優於預期，台股今（22）日收盤指數18,852.78點，漲176.47點、漲幅0.94%，成交金額3,978.66億元。反觀櫃買指數盤中最高247.50點，持續創下新高點，收247.04點、漲1.60點、漲幅0.65%，中小型股表現仍強勁。

輝達公布財報後，第4季營收大幅成長265%，利多消息之下，台積電（2330）收692元、漲11元，不僅帶動相關輝達概念股上漲，也帶動眾多 AI 族群上揚，包括：廣達（2382）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、緯創（3231）、智原（3035）、創意（3443）等。

法人指出，回顧生成式 AI 聊天機器人 ChatGPT 爆紅至今已以約一年的時間，帶動各產業出現重大變革，預料未來能掌握產業新趨勢之龍頭企業，將成為市場焦點。

其它表現強勢的族群還有，散熱族群的雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、健策（3653）、建準（2421）、業強（6124）等；矽光子族群的聯亞（3081）、台星科（3265）、訊芯-KY（6451）、矽格（6257）、旺矽（6223）；低軌衛星的華通（2313）、穩懋（3105）、昇達科（3491）、同欣電（6271）、台揚（2314）；貨櫃族群的長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）紛紛走強。

周四站上漲停且成交量破萬張的個股，包括：華通、星通（3025）、圓剛（2417）、豐益、凱碩（8059）、東捷（8064）、聯亞。

法人建議，選股方向可朝首季淡季不淡，或利用長線趨勢保護短線作為投資策略，包含半導體相關驗證、檢測及設備供應鏈、AI 延伸應用如存儲裝置需求、高效傳輸技術等發展；此外，受惠電價調整的重電電力、永續綠能族群、月底登場 MWC 題材，均可擇優伺機布局。

雖然台股已經創高，短線已有過熱現象，但在 AI 相關晶片仍缺貨，客戶仍上修 AI 相關訂單，以及2024年優於2023年的景氣前提下，對股市正向以對，建議拉回找買點。

AI 輝達

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