獨家／超佛心！代工廠額外給假不手軟 「這家」爽休7天最幸福

隨著春節假期結束，下次連假就必須等4月4日清明節假期，不過有科技大廠的員工透露，自己最近加入一間很紅的AI代工大廠，而公司給出的福利相當驚人，自己光是額外可以休的假期就已較旁人還多7天，直呼超佛心！據悉，國內四大代工廠廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、仁寶（2324）今年不僅補班日不用上班，額外給假也毫不手軟。

依人事總處日前核定的2024年最新「行政機關辦公日曆表」顯示，今年若去掉元旦3天連假外，能放長達3天時間連假的就只剩「農曆春節連假7天、清明節4天、端午節3天」，而其餘包括「五一勞動節：5月1日(三)、中秋節：9月17日(二)、國慶日：10月10日(四)」都只能休息一天，並且由於2月8日小年夜彈性放假，大家還需要在2月17日（六）補班一次。

緯創日前透過內部信件向員工宣布，2024年公司將額外提供約7天的假期，首先，為方便同仁安排連續假期，將原上班日：2月8日(四)、9月16日(一)、10月11日(五)，共三日調整為放假日，且不另補班，亦不扣個人假。並額外給予同仁「活力假」4日，同仁得於今年內任選二次「連續工作日」（2+2）進行休假。

不過，緯創強調，新入職同仁要享有「活力假」，必須待年資任滿三個月(約聘同仁須滿六個月)，並通過試用考核後，才會核給；而上半年度到職(6月30日以前)給予四日；下半年度到職(7月1日以後)給予二日。總計員體員工總計可享有：全年366天、工作247天、休假119天。

對此，英業達則指出，夥伴的心聲公司聽到了，公司向來體諒員工福利，而每次放假都是員工難得的休息時間，因此英業達決定幫各位夥伴將原有的連假補起來，除了給出專屬英業達人的放假日，也重申「以人為本」的思想，全力打造幸福職場競爭力，加碼給出「有薪生日假」。