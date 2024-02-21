童子賢：未來5-10年七成製造業會離開中國 轉往其他國家
和碩（4938）董事長童子賢今（21）日指出，目前中國大陸做為全球最重要的製造基地角色不會轉變、但是會減少，他強調，「我預期未來5-10年，製造業有七成會離開中國，也就是中國可能留下三成適應中國成本與環境生態的製造廠商」。剩下七成則會往墨西哥、越南、印度、印尼，甚至往東歐去。
童子賢今日出席台北國際書展活動，探討在去全球化之後的國際新賽局中，台灣科技產業的重構與挑戰，他從製造業版圖的轉移，到價值鏈上的轉變，以及地緣政治的影響是未來台灣面臨的三大挑戰與機會切入。
在製造業版圖轉移方面，童子賢說，過去二、三十年台商尤其是科技業，中國大陸一定是最重要的地理版圖，但是大陸的主觀跟全球客觀的變化，導致過去5-7年製造業版圖悄悄的發生變遷。
童子賢表示，有人常問印度會不會在未來十年取代中國大陸？目前為止，中國大陸做為全球最重要的製造基地角色不會轉變、但是會減少，製造業不可能100%撤出中國大陸，這是因為過去30年包含台灣製造業在內的廠商中國大陸布局相當深，盤根錯節造成大陸製造基地的成熟度與方便性。
童子賢強調，「可是我預期未5-10年，製造業有七成會離開中國，也就是中國可能留下三成適應中國成本與環境生態的製造廠商」。剩下七成童子賢認為會往墨西哥、越南、印度、印尼，甚至往東歐去，而從地理版圖位置來看，這個脈絡現在已經比較清楚了。
童子賢回顧，5-6年前很多人到越南、印度嘗試布局製造業，在遇到挫折的時候，就會很疑惑版圖移動到底會不會發生？但到了2024年春天，我們已經看到這個趨勢在發生而且加速。
他說，但是中國大陸製造基礎太好了，所以有廠商會留戀，但是又困苦於他的工資高漲及少子化，導致人工難以招募，最後還加上2018年中美貿易摩擦等因素。
至於價值鏈上的轉變，他提倡台灣應從傳統 ITC 產品轉向更多元的產業，如電動車、AI、新通訊技術、新能源等，以把握未來的商機。
最後，他重申，台灣需謹慎面對國際地緣政治的變化，選擇正確的國際立場，以避免受到負面影響。
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