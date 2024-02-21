AI手機來襲！他搶頭香入手卻遇「難題」 急籲：別急著換

2024年全球持續聚焦AI議題，隨多款「AI高階晶片」成功問世，外界對搭載AI的電子產品也充滿想像，而市場主要鎖定「AI PC、AI手機、AI伺服器」等應用掀起熱烈討論。而知名手機品牌三星（Samsung）為搶搭這波熱度，在年初推出旗下首款「真AI手機（Galaxy S24）」，立刻爆發搶購熱潮，不過也有搶得頭香的民眾跳出攔阻，點出一個換機後會遇到一項「難題」，並奉勸大家先別急著買。

三星（Samsung）於今年一月中發布旗下首款搭載AI人工智慧晶片的「真AI手機」Galaxy S24 系列、共3款全新的AI手機，並且不斷強調該手機所具備有別於以往的AI功能，包括可快速智慧修圖的「智慧相片編輯建議」功能，還有能將手機接收到的語音即時翻譯成指定語言提款「通話即時翻譯」功能的「寫作助理」等，都是藉由其搭載的Galaxy AI來負責運作，藉由各項AI應用技術，成功讓這台AI手機新品發揮神奇作用。

不過有民眾入手這台號稱「真AI手機」後，其搭載的AI卻無法直接按照用戶設想的全部自主運作，民眾表示，原先AI手機的宣傳，將實機講得非常萬能，不過在自己拿到這款號稱 「AI ready」的手機，才發現這台手機實際上僅「硬體ready」，而內部除了修圖、翻譯外，幾乎沒有ready 的軟體，而且目前市面上推出的軟體，也仍都只是將內容資訊去串OpenAI而已，根本不是真正的 「AI ready」。

他認為，目前在AI軟體市場還沒有完備的情況下，就算入手了硬體也派不上用場，雖然這台AI手機確實跑得很快，而自己開啟飛航模式來檢測，該手機跑的速度竟可達到10 tokens／秒，他坦言，光是這項表現就已足夠將Meta發布的可商用大模型Llama-2直接打趴，不過在目前軟體尚未齊全的情況下，他仍然建議大家可以稍微緩一緩，不用急著換機。