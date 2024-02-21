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聯發科 Pre-6G 衛星寬頻等最新技術與產品 將在 MWC 2024亮相

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
聯發科將在2024世界行動通訊大會（MWC 2024）期間，以「Connecting the AI-verse」為主題，展示一系列最新技術與產品。照片／公司提供。
聯發科將在2024世界行動通訊大會（MWC 2024）期間，以「Connecting the AI-verse」為主題，展示一系列最新技術與產品。照片／公司提供。

IC 設計大廠聯發科（2454）將在2024世界行動通訊大會（MWC 2024）期間，以「Connecting the AI-verse」為主題，展示一系列最新技術與產品，涵跨Pre-6G衛星寬頻、6G環境運算、全球首款物聯網5G RedCap解決方案、5G CPE實機功能、業界首見裝置端的即時生成式 AI 影片應用以及 Dimensity Auto 車用生態系合作成果，並於現場展出多款採用聯發科技晶片的國際品牌裝置。

聯發科總經理暨營運長陳冠州表示，MWC 是展示在各技術及產品領域躍進成果的舞台，今年聯發科帶來最新的邊緣生成式AI、衛星寬頻、5G RedCap 和 CPE 跨領域的新產品，更透過6G環境運算等新興技術，為6G時代奠定堅實的基礎。

聯發科將以其最新旗艦5G行動處理器天璣9300，現場展示業界首見在手機端處理的即時 AI 影片生成應用。天璣9300內建全球首創的硬體生成式 AI 引擎，具備安全、個人化 AI 能力，能高效利用記憶體頻寬、支持 LoRA 裝置端生成式 AI 技能擴充技術，生成式 AI 處理速度是前一代 AI 處理器的8倍。

聯發科指出，公司並展現 Dimensity Auto 平台，透過與全球汽車生態系夥伴的合作，打造智慧汽車駕乘體驗，聯發科聯合車用系統公司 OpenSynergy HyperVisor 車載虛擬作業系統，共同推動安全優先的功能，另外，與軟體公司 ACCESS 合作，結合其 Twine4Car 方案打造豐富的多螢幕娛樂和互動服務體驗。

聯發科進一步說，新推出的T300平台讓物聯網產品輕鬆升級到5G-NR，特別適用對連線效率和電池續航有著極高要求的物聯網產品，例如穿戴裝置、輕量級擴增實境裝置，以及需要持續連線的物聯網模組等，較上一代產品顯著降低關鍵網路流量的傳輸延遲，為擴增實境及工業物聯網應用帶來穩定的低延遲（URLLC）連線。並在 Keysight UXM 5G 無線測試平台上展示 T300 RedCap RFSoC 低耗電的表現與能力。

聯發科強調，公司將於今年 MWC 現場展示次世代 5G-Advanced NR-NTN 衛星測試晶片，能透過 Ku 頻段，搭配先進的低軌道（LEO）衛星技術，為汽車及其他多種終端裝置提供超過100Mbps的資料傳輸速率，現場也會展出全球首次以低軌衛星模擬的 pre-6G 衛星寬頻串流體驗。此次展示使用羅德史瓦茲 SMW200A Victor 訊號產生器及FSW 訊號分析儀，以及工研院 NR NTN 測試基地台（gNB）。

5G AI MWC 聯發科

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