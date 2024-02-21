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陽明交大助聯電數位轉型 合作開發新一代半導體產能規劃系統

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
陽明交大助聯電數位轉型，雙方將合作開發新一代半導體產能規劃系統。陽明交大／提供
陽明交大助聯電數位轉型，雙方將合作開發新一代半導體產能規劃系統。陽明交大／提供

陽明交大工業工程與管理學系與半導體大廠聯華電子（2303），雙方將聯合開發半導體跨廠區產能規劃優化系統，這項系統有助於找出最具效率的產能規劃，是聯電關鍵性數位轉型的重點。

根據雙方協議，這項合作將充分發揮並結合陽明交大工工系的研究資源與專業知識，以及聯電在半導體製造領域的實務經驗，在新的產能規劃系統中導入最佳化方法，以自動化整合來自聯電不同廠區與不同機台的產能數據，找出滿足顧客需求且對於生產營運最具效率的產能規劃。

聯電企業營運規劃副總經理許淑芬表示：「在面對全球半導體高度競爭的環境，我們必須持續以數位化與智能化的手法來精進營運生產效率，才能夠在市場上取得競爭優勢。很榮幸能夠與陽明交通大學工業工程與管理學系攜手合作，共同開發最佳化之產能規劃系統，相信本次合作計畫，除了能夠為聯電帶來產出成果與實質的應用效益外，亦能夠為產業培育更多工業工程領域的人才。」

陽明交大工工系教授，也是這項計畫主持人的張永佳指出，台灣在半導體產業領域一直保持著世界領先地位，除了源自於卓越的研發與製造能力之外，生產管理的規劃與執行能力也是關鍵競爭優勢之一。這次合作的目標是共同開發一套靈活且易於操作的產能規劃系統，協助聯電更有效率地執行跨廠區的產能規劃，以確保滿足客戶需求。

同樣來自陽明交大工工系的計畫共同主持人陳勝一教授表示，數學規劃方法已廣泛應用於各種資源分配問題，而半導體產業的產品少量多樣、且製造流程耗時複雜，跨廠區產能規劃需考慮的資料維度高，如何有效率地求解，找出滿足各種限制下最佳的產能規劃，是一項具挑戰性的工作。

這項產學合作計劃將有助於推動半導體產業的技術和管理創新，同時提供學術界和產業界之間的實質合作機會，並培育半導體產業的人才，促進產業持續的發展與創新。

陽明交大助聯電數位轉型，雙方將合作開發新一代半導體產能規劃系統。陽明交大／提供
陽明交大助聯電數位轉型，雙方將合作開發新一代半導體產能規劃系統。陽明交大／提供

半導體 聯電 陽明

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