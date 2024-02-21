鴻海50周年 郭台銘最自豪與最感謝這件事

鴻海（2317）昨（20）晚舉行成立50週年慶祝晚宴，邀請主要客戶、供應商、銀行、合作夥伴、政府代表、各國使節、以及公司同仁等，總共500位來自海內外重要貴賓與會。

活動由鴻海50週年形象影片揭開序幕，以「感恩、創新、未來」作為主軸，郭台銘創辦人、劉揚偉董事長代表鴻海科技集團歡迎所有賓客蒞臨，重量級夥伴也以親臨現場或是影片方式，述說與鴻海的緊密合作關係，並表達對於鴻海五十周年的祝賀。晚宴溫馨隆重，堪稱台灣科技史上近年來最盛大的一場盛會。

鴻海創辦人郭台銘在致詞時表示，「五十年來，他最感謝的是客戶、股東，最重要的是數百萬鴻海員工的支持。鴻海成功地改變了數百萬同仁的生活，從而改變了他們的家庭和社區。身為創辦人，我對此感到最自豪。而我們最引以為傲的『鴻海富士康模式』，現在已成為當地經濟結構基礎，培養當地人才的製造平台，並且帶給當地的新製造生態系統。」

劉揚偉以「感恩、創新、未來」為主題，在開場致詞時強調，「不論是合作夥伴或是供應商身份，今晚現場的所有人都是鴻海的朋友，這場晚宴是為我們朋友舉辦的。這個晚宴也是為Terry（郭創辦人） 所舉辦。」劉董事長也細數與這些客戶往來的機緣，並感謝過去五十年來所有合作夥伴的支持，以及所有曾在或現於鴻海服務的員工，才能造就鴻海今日的根基。

晚宴上，蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）以預錄影片的方式，為鴻海慶生晚會獻上祝福；輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）也以影片方式參與，除細說過去和鴻海公司攜手創新的點滴，也提到未來雙方合作方向；英特爾執行長Pat Gelsinger也透過影片，分享過去30多年來，雙方緊密的合作關係。

蘋果營運長Jeff Williams帶領營運資深副總裁Sabih Khan，以及團隊夥伴親自來台參與晚宴，並以貴賓身份上台致詞。郭創辦人好友，軟體銀行創辦人孫正義（Masayoshi Son）也是晚宴上重要的致詞嘉賓之一。ARM 執行長 Rene Haas、日本村田製作所（Murata）社長中島規巨（Norio Nakajima）也在慶生晚宴中，代表合作夥伴上台致詞，分享與鴻海公司合作的點滴，並獻上祝福。

鴻海的50週年慶生晚宴，與會的重要客戶夥伴還包括HP、Dell、Cisco、Alphabet、Oracle、Microsoft等，諸多國內外重要供應商與金融機構也均熱烈參與。行政院長鄭文燦、經濟部長王美花與多位中央部會首長與會，台北市蔣萬安市長以及台灣金控沈榮津董事長，也親自到場一同參與這場盛會。