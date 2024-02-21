廣達AI大將張嘉淵ABAC提「亞太區AI 框架」獲微軟高管連連點頭

2024亞太經濟合作會議（APEC）近日選在馬來西亞吉隆坡舉行企業諮詢委員會（ABAC）年度領袖大會，而代工大廠廣達（2382）技術長張嘉淵，則作為我國高科技產業所推派的代表，除藉機在大會上分享台灣在（AI）人工智慧領域的發展的諸多貢獻，以及在推動數位化工程時的成果。

張嘉淵不僅身兼廣達集團技術長一職，更也是內部「量子計算機領域」的首席技術官，以其專業的能力帶領「智慧醫療」及「健康照護」等事業群飛速成長。至今張嘉淵已在廣達任職超過24個年頭，而他自從2000年加入公司以來，便持續不間斷的奮發學習，將不同領域的專業技術學以致用，最終晉升為BU12事業部總經理。

對此，張嘉淵也因為勤學的性格，以及舉手投足間穩重的態度，而屢次被內部挑中、委以重任；截至目前，他也已一肩扛起廣達旗下大部分「前瞻產品研發、未來科技策略及全球研發」等重責大任，隨著各種創新技術陸續開發，以及多年時間的推移，也讓張嘉淵慢慢被集團老董林百里視為不可或缺、重要的「心腹大將」。

企業諮詢委員會 (ABAC) 大會14日至16日在馬來西亞吉隆坡舉辦，而我國由廣達技術長張嘉淵、台灣大哥大財務長張家麒及沛爾生醫創辦人林成龍代表出席。張嘉淵指出，台灣在IT及醫療產業上有很強的實力，自己希望能讓來自全球的各位代表，都能更加了解台灣在AI發展」以及「智慧醫療領域」領域的貢獻。而他也受邀擔任ABAC「人力發展工作小組」優先領域二「推動數位化轉型，促進人力和技能發展」召集人，並於小組執行挹注AI能量於智慧醫療及數位健康的工作。

微軟亞洲區政府事務和公共政策主管馬庫斯.巴特利.約翰斯（Marcus Bartley Johns）也分享，自己上周與張嘉淵等人，就亞太地區「AI創新」的看法、以及政策、法規和規範等方面，進行深度的探討，並實際將各行各業的機遇，以及亞洲地區的監管框架、如何平衡市場對人工智慧的大量採用、如何建立起防止AI造成危害的防護機制等事項，進行深度討論。